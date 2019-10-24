〈工研院產業研討會〉今年石化業估衰退逾1成 明年利差有機會持穩

對於明年我國石化業景氣展望，工研院產科國際所 (IEK) 指出，石化業專家高達 7 成預期明年市場將會不景氣，主要影響因素為美中貿易戰及中國新產能等。IEK 則指出，市場不確定因子將影響石化業景氣至明年上半年，但若明年油價劇烈波動因素獲緩解，石化產品利差有機會持穩，估今年石化業產值將年減約 1 成，明年則年減約 2 至 4%。

工研院產科國際所 (IEK) 經理范振誠指出，油價變化深遠影響石化品利潤，高油價未必帶給石化業高獲利，低油價也不盡然對石化業造成負面衝擊，在油價相對低檔的 2015 至 2018 年，對石化業較有支撐效果，客戶提貨意願較高，石化業反而賺取較高的獲利。

從去年台灣製造業產值來看，化學工業產值新台幣 4.01 兆元，占製造業比重 28.6%，其中，石化產業產值達新台幣 1.89 兆元，在化學工業中佔比 44.3%。范振誠指出，從歷年數據來看，我國石化產業產值走勢與油價變化高度相關。

出口表現方面，去年我國石化產品出口金額共 8377 億元，其中，中國市場出口占比達 52%，是我國石化產品重要出口市場，中國新增產能、景氣變化等，高度影響我國石化產業發展。

根據 IEK 針對石化業者做出的調查預測，明年我國石化產品出口中國將小幅衰退，且預估衰退的程度達到 8 成，並預期明年出口東南亞將穩定成長、看好成長的比重超過 5 成，較去年成長，以分散對中國市場的過度依賴。

IEK 指出，石化業專家預期明年景氣負面比重大幅上升，今年預測不景氣的比重約 3 成，明年高達 71%，其中，專家均認為，包括美中貿易戰及中國新產能開出等中國相關議題，是影響我國石化產業表現的關鍵因素。

范振誠表示，2017 年為國內第七次石化業循環高峰，2018 年油價穩定回升、景氣仍熱絡，不過，貿易戰陷入泥淖、地緣政治衝突頻繁，造成油價波動劇烈，市場充滿不確定因子，影響今年石化業景氣，此情況恐延續至明年上半年。

IEK 並看好，若明年影響油價劇烈波動因素獲得緩解，石化產品利差將有機會維持穩健水平，且明年全球經濟仍維持 3% 成長，對原物料需求仍將成長，惟仍須觀望包括中國及全球新增產能造成價格下跌壓力、美中貿易戰發展、地緣政治衝突等，可能影響市場表現的因素。

整體而言，IEK 預期，今年石化業產值約為 1.65 兆元，年減 11.2-12.5％，明年估為 1.6 兆元，年減 2.2-4.1%，產值衰退幅度將不如今年劇烈。