搶攻5G商機 韓國營運商持續加強全球合作

為尋求超越國內市場的商機，韓國的電信巨頭正持續利用 5G 技術進軍全球市場。

韓國電信營運商 SK Telecom、KT 和 LG Uplus 近期皆逐步加速與全球電信商的 5G 合作夥伴關係，例如出口基於 5G 的相關內容與技術。

SK Telecom

SKT 近期與日本營運商樂天 (Rakuten) 簽訂了一份合約，出售 5G 基礎設施所需的設備和技術。而該公司則拒絕透露合約簽訂的時間或交易價值。

今年 5 月，SKT 承諾與微軟 (MSFT-US) 在人工智慧、雲端計算及其他 5G 相關業務領域建立全面的合作夥伴關係。 作為微軟雲端遊戲串流服務的獨家營運合作夥伴，SK 上個月開始在國內提供微軟 Project xCloud 的免費試用。

SKT 與全球大型企業的合作夥伴關係也在其他領域擴張。該公司已分別與兩家美國媒體巨頭 Comcast 和 Sinclair 建立合資企業，以尋求電競和廣播技術業務的發展。

「為了成為 5G 市場的領導者，與全球科技巨頭的合作至關重要」 SKT 的 CEO Park Jung-ho 在宣布與微軟建立合作夥伴關係時表示。「我們將與跨國公司一起創造全新的價值」

KT

作為 5G 技術的先驅者，韓國電信商 KT 在 2019 年世界經濟論壇、世界行動通信大會和其他重要全球活動中強調了 5G 網路的市場潛力和該公司的技術實力。

在 2018 年平昌冬奧會期間，KT 曾透過促銷 5G 服務提升國際知名度，並邀請政府領導人參觀其位於京畿道的 5G 創新中心，進而吸引全球市場的目光。

促銷活動也促使其全球銷售量的增加。 根據 KT 的數據，截至 6 月，KT 的出口總值已達 520 億韓元 (4400 萬美元)，較去年同期成長了 7 倍。

「在韓國，5G 已成為現實」KT 的總裁 Hwang Chang-gy 在 6 月於荷蘭舉行的 2019 年全球企業家峰會上說。 同時也表示該公司將準備與全球合作。

LG Uplus

為了與上述兩個競爭對手競爭，LG Uplus 則尋求透過加強與全球科技巨頭的合作夥伴關係來出口 5G 技術。

該公司於 7 月成立了專門負責技術出口業務的團隊。 該團隊會直接向公司領導階層報告其擴增實境 (AR) 和其他 5G 技術服務的出口策略。

上個月，LG Uplus 負責人 Ha Hyeon-hoi 訪問了矽谷，會見了 Google(GOOGL-US)、Netflix(NFLX) 和 Nvidia(NVDA-US) 的高管。自 9 月份以來，LG Uplus 便開始為韓國消費者提供 Nvidia 的雲端串流媒體服務 GeForce Now。

Ha 在訪問矽谷時表示：「我們將在今年內出口 5G 內容和解決方案。而隨著 5G 在全球的擴展，未來將會有更多的出口機會」

在 5G 市場逐步成長的過程中，全球各大企業無不積極參與，意圖搶食此塊大餅。