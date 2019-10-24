是方電訊攜諾客網科 推LOWI 3.0輿情監測系統

是方電訊 (6561-TW) 今 (24) 日宣布，攜手諾客網科推出 LOWI 3.0 輿情監測分析系統版本，提供概念式搜索、大數據分析、AI 人工智慧演算法及機器學習探勘等技術服務，企業客戶能以更有效率的方式洞悉輿情趨勢。

總經理劉耀元表示，透過是方的雲端運算資源，結合諾客網科的 AI 人工智慧演算法及機械學習技術，雙方合作推出輿情服務平台，以使用等級區分月租費的方式，提供企業客戶全方位輿情監測分析服務。

LOWI 3.0 輿情監測分析系統，最大特點是能跳脫關鍵字限制，強調「概念式搜索」，從新聞媒體、社群、熱門論壇、部落格等總計超過 3 萬多個頻道來源，爬梳內容上下文的關聯性，找出與關鍵字相關的輿情資訊，最後再進行大數據分析，歸納網路輿情結果。

此外，LOWI 還能計算輿情「擴散度」，也就是閱聽者是否與企業想傳達的訊息產生涉入聯結 (engage)，系統會分析瀏覽數、按讚數、回文數及分享數等指標，計算出訊息的擴散程度，藉此判斷個別媒體或意見領袖的影響力，協助企業客戶執行公關操作，精準投放目的。

諾客總經理張聖彥舉例，新機車要加裝防鎖死煞車系統 ABS，當輸入「ABS」關鍵字後，熱詞牆除出現「新車」、「ABS 補助」、「安全配備」等直接相關字意外，也因總統曾為此政策回應，而出現「迴廊談話」等間接相關的概念字詞，擴大輿情探索觸角。