華銀雙管齊下財務操作繳出好成績 收益比重衝上3成

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年10月24號15點40分

美中貿易戰紛擾不休，各國央行接力重啟貨幣寬鬆政策，長期低利率壓縮股債收益表現，但仍有銀行投資收益逆勢繳出亮眼成績單。華南銀行近年積極強化財務操作，緊抓市場長線趨勢，以鎖住固定利率與加碼部位提高投報率，今年以來投資收益占全行獲利比重高達 3 成。

銀行主要獲利來源主要靠利息、手續費、財務操作等三大收益挹注，以公股銀行來說，主要是靠企業金融貢獻利息收益，比重平均 7 成以上，其次則是手續費收入約 1~2 成，財務操作通常僅占約 1 成。

華銀近年來積極強化財務操作，金融投資鎖定股票、債券與外匯操作，主要以債券為主，並隨著市場趨勢伺機靈活調整，進而帶動獲利逐年成長。

華銀目前整體債券投資規模共 2700 億元，主要以公債、高投資等級的金融債與公司債為主，以幣別來看，新台幣、外幣債券比重各占 5 成，預估今年來自債券收益約 23 億元。

華銀表示，儘管美國今年再度重啟降息，但華銀緊抓利率長期走跌趨勢，早在 2015 年美國升息循環階段就加碼布局利差較高的外幣債券，統計這 4 年來外幣至債券部位已大幅增加 4 倍，高達 1100 億元。

華銀進一步指出，有別於其他同業債券部位多以浮動利率為主，華銀 4 年加碼布局債券以來，就選擇固定利率債券提前鎖住利率，因此即便美國開始降息，但華銀債券部位仍可持續受惠賺取收益。

股票投資方面，華銀則以財務理論為基礎，先量化篩選後再逐一進行質化分析，從中選出高股息低波動的績優穩健個股，統計今年以來股票已新增 120 億元，貢獻獲利約 6 億元，如果加上原有長期部位股利收入，預估台股全年投資收益可達 12 億元。

根據華銀規劃，明年將進一步擴大台股投資，投資標的瞄準中大型投資標的，以此增加彈性並分散風險，降低台股殖利率下降對股利收入的衝擊。

為提高投資績效，華銀股票投資除自行操作外，今年 5 月起也撥款約 12 億元委託三家投信代操，截至 9 月底平均年化報酬率達 10% 以上，高於一般市場績效，明年也將繼續增加台股委外代操部位。



另外，華銀在外匯部分也大有斬獲，去年起受台美利差擴大影響，著眼於壽險業避險需求，因此將部分閒置資金挪移至外匯交易部位，SWAP 換匯交易部位高達 620 億元。

華銀表示，美國聯準會貨幣政策大轉彎，終止升息循環轉為降息，但華銀的換匯部位仍可受惠於台美利差大幅縮小，換匯點縮窄使得評價利益大增，今年以來外匯操作收益已達 30 餘億，較去年同期成長 20%，收益數創下歷年新高。