台股盤後—尾盤拉抬電子權值股 指數收11320點 再寫29年新高

美股周三除費半外，三大指數皆小幅收高，台股今 (24) 日再度開高，持續在盤上震盪，盤中蘋概三王雖一度熄火，但尾盤買盤進場，拉抬指數站上 10300 點大關，終場收今日最高 11320.14 點，上漲 80.47 點或 0.72%，成交量達 1409.23 億元，再寫歷史 29 年新高。

蘋概三王今日走勢不一，股王大立光表現最強勢，盤中由黑翻紅一路向上，一舉衝破 5 日、10 日、20 日線，漲幅達 2.78%，站回 4400 元大關，台積電、鴻海盤中則在盤下游走，但終場在買盤進駐下，股價黑翻紅，為盤勢增溫。

高價股今日齊步上揚，矽力 - KY 今年營收將挑戰百億元新高，股價提前表態，漲幅達 8.16%，挑戰現任股后精測，緯穎隨著資料中心需求回溫，加上亞馬遜產品開始出貨，第 4 季營運將升溫，漲幅也達 3.35%，其餘個股如精測、旭隼、玉晶光也有 2% 以上的漲幅。

今日台股走勢強勁，特斯拉第 3 季財報優於市場預期，相關概念股股價走揚，和大今日開高走高，強漲 9.48%，站回所有均線，劍麟漲幅達 6.11%，其餘個股如康普、智伸科、貿聯 - KY 也有近 3% 漲幅。

IC 設計股今日在聯發科帶領下，同步上漲表態，聯發科再獲外資調升目標價至 449 元，更被看好明年賺逾 2 個股本，股價價量齊揚，漲幅 2.55%，聯詠今日續強，股價站穩 200 元大關，創下近半年來新高，其餘個股如創意、瑞昱、世芯 - KY 皆在盤上表現。

整體而言，全球央行持續降息，資金寬鬆效應可望延續，且財報季到來，表現優秀個股皆可留意，惟指數來到歷史高點，加上美中貿易戰尚未完全明朗，仍需持續關注，並提防指數震盪拉回。