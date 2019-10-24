【日盛投顧】指數創新高，個股輪動加快

◆盤勢分析

1. 市場預期 FED 將持續降息，讓全球股市得到支撐，台股周四早盤以平高盤開出，指數收盤再創波段高點，成交量也稍微放大至 1,400 億以上，櫃買 OTC 指數今日漲幅比集中市場大。盤面資金聚焦特斯拉概念股、半導體、LED 及資產營建相關個股，終場指數上漲 80.47 點，漲幅 0.72%，收在 11,320.14 點，成交金額為 1,414.74 億元。三大法人合計買超 163.23 億元：外資買超 147.76 億元、投信買超 1.49 億元、自營商買超 13.98 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：指數上漲成交量放大至 1,400 億以上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約為 11,037 點附近)，上檔壓力 11,400 點附近。

（3）、技術指標：KD 在 80 以上超買區，短線須提防過高拉回。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 10 日線。

3. 櫃買指數上漲 0.81%，收在 144.43 點。短線支撐為 142 點附近，壓力為 146 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技。

半導體、LED、TWS、汽車零組件、資產營建

1. 特斯拉概念股：受惠特斯拉 Tesla 第 3 季財報優於預期盤後大漲 20%，相關供應鏈 1536 和大股價帶量上漲一度逼近漲停，6288 聯嘉周四帶量跳空一舉突破創今年新高價，3665 貿聯 - KY 股價開盤跳空越過季線反壓，4551 智伸科收盤站上所有均線之上。

2. 半導體：2303 聯電下周召開法說，周四提前上演法說會行情，早盤一度漲幅逾 5% 股價今年新高，帶動 5347 世界股價反彈帶量突破季線，8028 昇陽半導體在季線整理後周四也連動上漲，收盤站上所有均線。另外 IC 設計部分，8081 致新股價週四再度出量上攻即將再度挑戰今年新高。

3.LED：受惠 Mini LED 訂單成長的 2448 晶電周四股價持續走高，拉出連 5 紅 K 棒，也帶動相關族群 3698 隆達持續走高，另外 LED 的散熱基板廠 6224 聚鼎股價帶量長紅反彈，站上所有均線之上。

4. 資產營建：房貸利率創下新低的利多帶動資產營建股周四再度轉強，資產指標股 2101 南港周四收盤站上所有均線即將再度挑戰歷史新高，也帶動同樣資產股 2102 泰豐、1722 台肥轉強，另外營建股 2520 冠德、2504 國產再度轉強。