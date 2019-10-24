能源盤後—美國庫存意外下降 支撐原油登上1個月高點

週三 (23 日) 交易，原油期貨價格登上約 1 個月高點，係因美國官方報告顯示美國上週原油庫存意外下降，且為 6 週來首次下降。

ClipperData 商品研究部門主管 Matt Smith 指出，由於國際海事組織規定，1 月 1 日起縮限船用燃料中的硫含量，因此煉油廠準備在該規定生效前加強活動，且隨著出口強勁和進口受抑制，原油庫存返回下滑將是接下來的趨勢。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.49 美元或 2.7%，收每桶 55.97 美元，為最前月契約自 9 月 26 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.47 美元或 2.5%，收每桶 61.17 美元，為最前月契約自 9 月 27 日以來最高收盤價。

EIA 週三公布，上週 (10 月 18 日) 美國原油庫存下降 170 萬桶，為 6 週來首次下降。另外，美國戰略石油儲備(SPR) 供應量該週下降 100 萬桶。

根據 S&P Global Platts ，分析師普遍預期上週 (10/18 止) 原油庫存增加 470 萬桶。API 週二公布該週原油增加 445 萬桶。

Smith 表示，「煉油廠活動反彈增加、出口強勁、進口下降，這三件事導致原油庫存下降。」儘管 SPR 再次釋出庫存。

「秋季保養維修高峰期顯然已經過了，我們的前景是煉油廠運行率提高，且淨進口量持續下降。」

EIA 數據顯示，上週汽油庫存下降 310 萬桶、蒸餾油下降 270 萬桶。

根據 S&P Global Platts ，分析師預期上週汽油庫存下降 200 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 庫存下降 300 萬桶。

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格上升 4.3 美分或 2.7%，收每加侖 1.6519 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上升 2.1 美分或 1.1%，收每加侖 1.9643 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 1 美分或 0.4%，收每百萬 Btu 2.282 美元。

根據 S&P Global Platts ，分析師預期上週天然氣庫存增加 920 億立方英呎。EIA 週四將公布天然氣數據。

S&P Global Platts 數據顯示，若如預期，今年該週天然氣庫存增加程度將高於去年同一週 (當週增加 620 億立方英呎)，也高於 5 年庫存增加均線 730 億立方英呎。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，原油和原油產品供應數據「絕對是樂觀的，雖然如此，我們基本上覺得能源複合品的交易處於區間範圍內，今年第四季，我們認為會看到需求越來越疲弱，至於價格，除非有任何供應中斷，否則也將會減弱。」

擴大減產協議未見新消息

週二傳出 OPEC 有意在下回開會時討論擴大減產協議的提案，令市場對原油價格抱持樂觀，AxiTrader 亞太市場分析師 Stephen Innes 週三表示，「OPEC 會議前的消息乒乓大賽開打了，要記得這些不具名的消息來源不可盡信。」

外媒報導，俄國能源部長 Alexander Novak 週三表示，目前沒有正式變動減產協議條件的提案。