〈2019百貨周慶〉SOGO提三大亮點 首見台北東區同慶 拚來客衝200萬人

遠東集團旗下遠東 SOGO 百貨將於 11 月上旬陸續進行 32 周年慶，SOGO 董事長黃晴雯今 (23) 日領軍展示今年的來店禮，並宣示今年 7 店業績上看 108 億元，年增 2%，而今年儘管仍維持僅 12 天的檔期，不過她強調有三大亮點，包括改版優化 APP、首度推雙品牌來店禮，以及首次東區同慶，目標藉由與東區其他店家的合作，推升周年慶檔期來客從去年的 160 萬人衝上 200 萬人。

SOGO 去年周年慶檔期業績目標也是 108 億元，與今年相同，黃晴雯解釋，主要是因關閉新竹店，在扣除閉店因素後，實際上仍有成長。

黃晴雯進一步說明，今年除了強打 APP 改版，為首度推出雙品牌來店禮，使品項數創史上最多款；而為了振興東區商圈的人氣，周慶首次與東區發展協會合作，結合東區百家店舖推消費 100 元以上就可到 SOGO 抽獎的刺激方案。

黃晴雯樂觀看待，在多項策略的調整下，今年全檔期來客數可望從去年的 160 萬人次一口氣衝上 200 萬人，而首日可望創下 13 億元的佳績。

由於 SOGO 一向以化妝品業種為最強業種之一，今年忠孝館獨家優惠組數備貨較去年大增 10%，SOGO 指出，今年忠孝館單日單櫃滿 6000 送 700 元，再加上 HAPPYGO PAY 消費、購買特定組合再加送 SOGO 禮券等，忠孝館回饋高達 31%；而為了迎戰電商最大檔期雙 11，忠孝館還祭出化妝品買一送一再加送 111 元的雙 11 限定。

SOGO 復興館則是強打今年以來的成長業種精品，國際精品滿萬送千，平均回饋 13%。

對於電商雙 11 大檔的來襲，黃晴雯認為，反而可合力將台灣消費市場做大。

隨著各家百貨業者都積極針對自家 APP 推新功能，今年 SOGO NEW APP 首度改版上線，SOGO 說明，新增智能停車折抵、餐廳訂位、智能客服和滿額優惠等功能，並首度導入行動支付，串聯集團的 HAPPYGO PAY。