〈2019百貨周慶〉信義區百貨人潮湧現 新光三越單日業績上看10億元

台北百貨一級戰區信義區周年慶今 (17) 日正式開打，新光三越台北信義新天地以和微風三大館同步登場，新光三越表示，今日開店前已有超過千人現場排隊，首日來客數預計破 23 萬人次，年增 5%，預計單日業績上看 10 億元，年增 1%；微風則指出，包括精品、珠寶等表現均相當亮眼，今年首推消費滿額搶先預訂高樓層跨年餐廳，登記人數已超過 50%。

由於市況競爭激烈，新光三越信義新天地今年強打滿千送百禮券，四店可累計回饋，有效提升業績表現，單日上看 10 億元，入館也將破 23 萬人次。

其中，針對每年主力業種化妝品，新光三越較去年多出 50% 的商品備貨組數，開店 1 小時內，包括 ESTEE LAUDER 縮時精華獨家組、SKII 青春經典特會組、ALBION 健康聖品發燒組立刻秒殺，全數完售，並有效帶動保養品囤貨需求。

3C 家電方面，新光三越表示，今年以旗艦機皇話題王，空氣清淨機、掃地吸塵器和大尺寸電視是詢問度破表單品，尤其 8K 液晶電視詢問度高，整檔預計熱銷超過 50 台。

微風則指出，微風信義周年慶首日以 Dunhill, Takeo kikuchi 和 United arrows 男裝訂製表現最佳，珠寶、精品表現同樣熱絡，微風南山首日則以潮品、精品和精品眼鏡表現突出。

而微風今年首次推出消費滿額搶先預訂高樓層跨年餐廳的活動，有效做出與其他百貨業者差異化，目前登記人數已超過 50%。