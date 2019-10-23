力達永磁變頻螺旋空壓機最高省電達3成 企業節能首選

力達 - KY(4552-TW) 1993 年從台商西進打拼至今，成為中國專業的通用型空氣壓縮機的領導廠商。透過產銷研的專業力，强大的經銷通路，銷售自有品牌也成為知名品牌代工首選。力達 IE4 效率的永磁電機驅動空壓機於台灣上市，經北中南銷售已獲一致好評。

力達集團主要產品往覆式空壓機、螺旋式空壓機、渦卷式空壓機，產品獲各行各業廣泛應用。IE4 效率的永磁電機驅動空壓機於台灣上市，經北中南銷售一致得到好評。

力達集團堅持「服務塑造品牌」理念，海内外構建强大的銷售通路，致力為客戶提供最周全的服務，以「Lida」及「luowei」品牌經銷商遍及中國大陸、歐洲、北美、拉美、澳洲、非洲、中東、東南亞等 82 個國家。先後榮獲先進企業等榮譽稱號，通過 ISO9001 品質管制體系認證。產品取得國家通用機械產品認證、國家強制性產品 CCC 認證，部分產品取得 CE、GS、CSA、CUSA 品質認證。產品先後榮獲「中國馳名商標」、「福建出口名牌」、「福建省名牌產品」、「福建省著名商標」等稱號。

力達集團指出，力達產品憑藉其高效節能、穩定可靠，更於 2008 年被京奧鳥巢工程列為指定產品。對品質苛求，採用三座標測量儀取代傳統方式，提高檢查準確度，提升高精度配件，落實全尺寸檢驗計畫，大幅提升產品精度要求，產品製程升級與準確判斷。

順應台商回流一份使命與責任感，力達對於節能空壓機不遺餘力，達到真實節能，首推生產 10 來年達 IE4 效率的永磁電機驅動空壓機於台灣上市，經北中南銷售一致得到好評。釹鐵硼（Nd2Fe14B）稀土永磁材料因具有很高的性能價格比，成為發展最快、產業化程度最高的產業早被廣氾應用能源、交通、機械、醫療、IT、家電等領域，是許多高新技術產業的基礎。力達產品電機採用釹鐵棚、無軸承免維護設計，直接傳動無皮帶傳動損耗、低噪音、低震動、體積小、緊湊設計，以用戶和維修便捷考量，著實省下 10%-30% 維修時間與成本。

力達指出，永磁馬達的輸出轉矩和輸入電流呈線性關係，為適合定轉矩負載需求之轉動設備應用場合，於低轉速較容易克服摩擦力，具有可頻繁啟停、急加減速、快速起步、電流不易過載等優點，比一般空壓機更適用於連續低負載工況。選購 Lida 永磁電機螺旋空壓機，替企業每年預算降低生產能耗，也為增加企業競爭力之首選。