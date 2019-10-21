〈每日外資外匯觀點〉脫歐上演意外戲碼 英鎊兜頭挨了一記悶棍

英國新脫歐協議意外因修正案通過未進行表決，強森首相恐被迫尋求再次延長脫歐期限，不確定性使得市場避險情緒升高，英鎊兌美元周一亞洲盤交易時間大跌 0.49%，退守 1.29，美元指數小漲至 97.3 之上。

FXStreet 分析師 Anil Panchal 表示，在英國脫歐不確定再次升高下，英鎊兌美元本周出師不利，上檔 1.300 形成壓力，短期支撐位於 4 月低點 1.2865 附近，並下看 1.2785，一旦失守，恐下探 200 日均線 1.2715。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

上周末英國下議院以 322 票對 306 票通過修正動議案 A，要求英國政府先完成對脫歐協議中相關內容的立法，再提交議會表決，突如其來的修正案表決通過，使得原定的新脫歐協議未能進行表決，脫歐期限恐將推遲至明年 1 月 31 日。

多倫多道明銀行歐洲外匯策略主管 Ned Rumpeltin 表示，市場情緒隨著英國脫歐延遲和最終通過的消息起伏，同時也降低了意外無協議脫歐的尾部風險。

本周仍市場關注歐洲央行貨幣決策會議、歐元區 PMI 數據公布等，道明銀行分析師指出，全球經濟放緩跡象愈來愈明顯，建議短線投資 G10 貨幣中的澳幣、紐幣、瑞典克朗、挪威克朗；至於加幣，則需關注近期大選的影響。

道明銀行策略師指出，如果英國國會否決協議導致脫歐延至 10 月 31 日最後期限之後，大選風險將使英鎊失去漲升動力；倘若歐盟拒絕延期脫歐的申請，也將讓英鎊兌美元回測 1.2640-102660。

荷蘭合作銀行貨幣策略師對英國國會否決脫歐協議情況下的英鎊前景更加悲觀，除非英國政府不再堅持無協議脫歐的調調，否則不排除英鎊兌美元可能跌至 10 月低點 1.22。