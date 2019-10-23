遠百喜迎Q4旺季+新店點將登場 股價衝4年半新高

遠百 (2903-TW) 全台各分店正陸續進行百貨周年慶大檔中，9 月下旬領銜開打的台中大遠百交出好成績，在高比較基期下，整體仍成長 3%，隨著接下來還有 8 大分店周慶陸續開跑，年底前又有信義區首家據點登場，挹注營運可期，盤中股價最高衝上 27 元，創 4 年半來新高。

遠百說明，台中大遠百周年慶將於 10 月 28 日結束，作為旗下首家進行活動的據點，業績表現熱絡，截至目前年增約 3%，其中，精品表現最熱，成長超過 10%，其次是 3C 家電合計成長約 7%，餐飲也有 5% 上下成長。

即便是今年表現相對較弱的男女裝和童裝，台中大遠百前 3 季合計衰退約 6%，不過，在進行周年慶後，服飾類別全年也可望正成長。

由於台中大遠百表現不俗，目前進行中的新竹大遠百，及明日周慶活動將開跑的全台 7 店、11 月中旬壓軸登場的板橋中山店等，業績可期。

遠百日前已宣示，今年周年慶檔期業績挑戰成長 5% 高標，目標上看 130 億元，為刺激買氣，今年大手筆抽 10 台汽車，又以板橋大遠百送出市價 158 萬元的 BMW 118i 領航版汽車最高價。

除了周年慶傳統旺季加持，遠百將開幕的信義大遠百 A13 受到市場矚目，儘管原定於 10 月底開出的時點延後，但 12 月底前會登場，屆時將成明年業績成長的主要動能。

據了解，信義大遠百 A13 總樓地板面積 2.4 萬坪， 投入 2-3 億元建置商場數位科技，也是遠百旗下首間數位科技店，是遠百百貨零售發展的另一個新里程碑。