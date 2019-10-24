貴金屬盤後—政局風雨飄搖 避險需求支撐黃金4日來首漲

週三 (23 日) 交易，黃金價格 4 日來首次收高，係因諸如英國脫歐等政治不確定性支撐黃金價格上漲，致使資金自一些風險資產撤退。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 8.20 美元或 0.6%，收每盎司 1495.70 美元。

根據 FactSet，最活躍契約的黃金期貨價格自 10 月 10 日以來尚未收盤突破技術關鍵水準 1500 美元。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 8 美分或 0.5%，收每盎司 17.58 美元。

本週黃金可望小幅收高 0.1%，而白銀則持平作收。

Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，黃金價格的周線圖「似乎已經形成了多頭旗形，我們猜測下一次黃金上漲最有可能的催化劑將是金融市場裡的避險事件」，例如股市下跌或是美國公債上漲。

SPDR Gold Shares (GLD-US) 和 iShares Silver Trust (SLV-US) 週三均上漲 0.2%。

英國強生首相在實現脫歐上取得部分勝利，此前國會表決通過了強生版的《脫歐協議法》，但「立法時程表動議」遭否決，迫使強生必須向歐盟提出延期脫歐的要求，令人質疑英國能否實現有序脫歐。

經過一連串多空交錯的財報消息，引起市場擔憂全球經濟成長，接著在這種不確定性與全球股市下滑的背景下，黃金吸引力上升。

FXTM 市場分析師 Han Tan 表示，「投資者慢慢厭倦等待脫歐戲碼的解決方案，他們會退回來並走向避險，等英國政治局面逐漸明朗。此外，儘管投資者認為中美第一階段貿易協議抑制了近期黃金魅力，但全球經濟狀況仍令人擔憂，仍讓黃金保持高位邁向明年。」

與此同時，印度的排燈節將於週五開始。Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 報告提到，「印度消費者的黃金需求通常會在此時增加，但報導稱，由於金價上漲以及印度黃金進口稅增加，印度消費者的黃金需求今年將減少 50% 之多。」

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