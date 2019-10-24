操作績效令人稱羨 丹麥養老基金ATP前九月回報率翻一倍

丹麥最大的養老基金 ATP 今年投資大有斬獲，在各資產類別收益普遍大增下，今年前 9 個月的回報率較去年同期整整翻了一倍，創下新高紀錄，操作績效簡直羨煞許多國家同類型的退休及養老基金。

ATP 表示，以扣除費用和稅金前來計算，該養老基金今年前九個月的收益達 369 億瑞典克朗 (55 億美元)，占養老基金約 1300 億美元資產的 40%，而實際平均收回報率為 17.6％。

不過，該基金執行長 Bo Foged 則預告，接下來的時間，ATP 不太可能再維持這樣的高收益率水平。

Foged 表示，ATP 養老基金將繼續採取有紀律的方法進行證券投資組合建設和風險管理，以從長遠角度保障會員的基本財務安全，並預期未來幾年的投資回報率會降低，市波動會更大。

丹麥 ATP 養老基金的操作著重風險配置，在風險類別上平均配置，以淡化股票市場的風險；並在風險類別上積極管理，動態控制整個資產的違約風險，所以向來擁有更平滑的收益曲線。

ATP 養老基金的收益如此亮眼，公債和抵押債券，以及丹麥國內外上市股票，而該基金的自由儲備金總額高達 1240 億瑞典克朗。

本周墨爾本美世全球養老金指數 (MMGPI) 公布退休制度最完善的國家排名，丹麥被評比第二名，排名第一名和第三名分別為荷蘭和澳洲，榮登前兩名的荷蘭和丹麥，在提供退休人士的金融安全評級上都獲得 A 級。

MMGPI 今年共調查 37 個國家，相當於囊括全球三分之二人口，並使用 40 個指標來評定一國的退休金系統是否有引導退休人口改善財務狀況、能永續發展、獲得民眾的信賴和信心等。