搶巴西手機市場 施崇棠親赴聖保羅發表ZenFone 6、ROG Phone II

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (22) 日指出，看好巴西手機市場發展，並深化布局市場，董事長施崇棠親自率團前往聖保羅，推出搭載翻轉式相機的 ASUS ZenFone 6 智慧型手機、電競手機 ROG Phone II，搶攻巴西手機市場商機。

施崇棠表示，今年不只是華碩創立 30 周年，也是華碩深耕巴西的第 11 個年頭，將持續提供用戶在地化的數位生，預期 ASUS ZenFone 6 與 ROG Phone II，將能提升用戶對行動攝影與手遊的使用體驗。

華碩今也宣布，日前於柏林消費性電子展 (IFA) 宣布將 ProArt 創作者系列獨立提升為子品牌後，預計將於 29 日在台灣舉辦 ASUS ProArt 全系列新品發表會，

法人表示，華碩第 3 季在新品循環、產品組合帶動下，歐洲、亞太市場筆電、板卡出貨量達年增雙位數，電競筆電出貨年增也逾 2 成，預期隨著新品陸續在全球各地上市，加上即將迎來中國雙 11、美國耶誕購物節，有助於華碩第 4 季營運表現。

華碩 9 月品牌合併營收 351.51 億元，月增 25%、年增 6%，累計今年前 9 月品牌合併營收 2279.58 億元，年減 3%，第 3 季品牌合併營收 860.91 億元，年增 7%。