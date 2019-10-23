

◆盤勢分析

1. 美國企業財報陸續公布，寶僑提高財測，股價有受激勵，但麥當勞、旅行家、孩之寶等獲利不如預期，呈現下挫，經濟數據方面美國 9 月成屋銷售年化月增率 - 2.2%，低於前值 1.3%，而英國國會否決首相強生的脫歐時間表，使脫歐又生變，使得美股四大指數回檔，跌幅介於 0.15% 至 0.77%。

2. 台股在貿易戰偏正向氣氛下，持續向上攻高，並且在尾盤突破去年高點 11270 點，最終上漲 87.1 點，漲幅 0.78%，收在 11,271.25 點，成交金額為 1265.18 億元。三大法人合計買超 130.2 億元，外資買超 138.21 億元、投信賣超 4.46 億元、自營商賣超 3.55 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，有利指數表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）均線：支撐為月線 (約 11001 點) 附近，壓力為 11350 點附近。

（3）技術指標：KD 向上，9 日 K 值（92）高於 50，短線偏多，但需提防拉回。

4. 櫃買指數漲幅 0.22%，收在 143.56 點，漲幅落後加權指數。支撐為月線（141.7 點) 附近，壓力為今年高點 144.8 點附近，KD 指標向上，9 日 K 值（83）高於 50，短線偏多，但需提防拉回。

5. 觀盤重點：指數偏多思考，有望沿五日線走強，失守則轉為偏多整理，櫃買指數則持續上攻，皆需留意量價，需漲時量增，跌時量縮。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器等。

6. 晶圓代工龍頭 2330 台積電 5 奈米接單再傳捷報！據外電消息，蘋果針對明年 iPhone 12 系列打造的全新 A14 應用處理器，採用台積電 5 奈米製程生產，傳已於 9 月底順利送樣。上周法說會也提及 5 奈米製程已進入風險試產階段，會增加採用極紫外光（EUV）光罩層，將如規劃在明年上半年進入量產。

7. 英特爾及超微第四季力推伺服器及 PC 新平台，由於新平台強調高運算效能及低功耗，支援高速傳輸介面並搭載新一代 WiFi 6 或 4G/5G 無線上網功能，對於金氧半場效電晶體（MOSFET）搭載量大增逾 3 成，5299 杰力、6435 大中、3317 尼克森、8261 富鼎等概念股第四季營運可望轉旺。

8. 大陸知名分析師指出，預測 iPhone SE2 將沿用 LCP 天線設計，在有利傳輸效能的情況下，使得 LCP 天線供貨商，包括日廠 Murata（村田製作所）與台廠 6153 嘉聯益將成為其中最大的受惠者，將自 2020 年第 1 季開始貢獻 Murata 與嘉聯益營收與獲利。

9.2207 和泰車前三季合併營收 1,509 億元，創同期新高，年增 10.83％，今年上半年稅後淨利 55.5 億元，亦改寫同期新高，年增 5.37％，EPS 達 10.16 元。兩大銷售神車 Altis、RAV4 今年推大改款後熱銷，全年營收獲利篤定創高下，獲得外資青睞頻加碼。

