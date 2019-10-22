〈工研院產業研討會〉建立科技服務生態系瞄準五個面向 因應國際局勢變化

工研院今 (22) 日舉辦眺望 2020 產業發展趨勢研討會，面對美中貿易戰、國際情勢變化，工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，產業鏈分立將成為未來趨勢，台灣產業發展方向將在建立科技服務生態系，未來將聚焦軟體開發、系統整合、科技顧問、科技平台與研發測試 5 大面向。

蘇孟宗表示，美中貿易戰衝突在 2019 年加劇、日韓貿易戰又起，對未來 10 年全球產業造成影響，預期未來產業鏈分立將成為世界秩序新起點，台灣身處全球產業鏈，面對 AI 人工智慧、5G 通訊發展，除加速科技布局，更應擺脫傳統硬體及數位的觀念，朝數位科技發展。

蘇孟宗進一步表示，台灣中小企業占整體 GDP 70%，是台灣經濟重要主力，工研院年度研討會希望幫助台灣服務業、中小製造業，建立未來科技服務生態系，包含軟體開發、系統整合、科技顧問、科技平台、研發測試等面向，促進 2025 年台灣產業科技創新與價值提升。

工研院董事長李世光表示，工研院 2030 年新藍海策略，將聚焦在智慧生活、健康樂活、永續環境等 3 大領域，日前與台糖簽約規畫興建碳酸鈣生技材料工廠，讓廢牡蠣殼變綠礦，創造循環經濟與再生能源商機，在自駕車方面，也拿到政府核發台灣首張執照，近期將在新竹試行。

工研院將從 22 日起至 30 日舉辦共 17 場專題研討會，聚焦半導體、數位科技應用、通訊、智慧城市、石化等產業未來發展策略、趨勢。