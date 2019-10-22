紐約匯市—英相脫歐再闖關遭拒 英鎊承壓 美元持平 紐幣反彈至5週新高位

週一 (21 日) 英鎊承壓，由於英國首相強生 ((Boris Johnson) 要求國會再次進行脫歐協議表決，慘遭下議院議長 John Bercow 否決，並聲稱不會進行強生所謂「有意義的投票」，英國脫歐前景仍然未明，拖累英鎊兌美元在週一開盤時下跌 0.6%，在震盪之間英鎊對美元小幅上漲 0.05%。

GBP/USD 走勢 (圖片: Investing)

此外美中貿易談判前景樂觀，美元走軟，紐幣兌美元攀升至五週以來新高位，開盤時保持在接近 0.64 水平，不過紐西蘭在其他經濟面上，沒有公布更多樂觀數據，對漲幅的支撐有限。

美元指數轉趨謹慎，穩定落在自前一交易日的 97.19 增加 0.15% 至 97.33，穩定落在 97.2 附近，市場持續關注美中貿易進展。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

週一 (21 日) 美中貿易前景樂觀，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 對美中貿易協商表示，目前美中雙方談判走勢「看起來不錯」，並稱若進展順利，將會暫停原定於 12 月對中國增加之關稅。避險情緒減弱，日圓下跌，美元兌日圓僅上漲 0.1% 至 108.52。

此外，儘管美國總統川普曾表示希望在 11 月的 APEC 峰會簽署達成協議，不過，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 則認為，現在美中貿易協議不急於下個月完成，重點在於必須達成「正確」的協議，為談判走勢再添觀望情緒。

歐元兌美元 15 分鐘線 (圖片: investing)

歐元兌美元上漲 0.02%，來到十月份新高 1.1180 附近，保留短期看漲潛力。由於脫歐協議仍處在核心處理階段，促使歐元兌美元在 1.1160 區間徘徊，由於市場預期脫歐進展樂觀，激勵歐元和其他風險性貨幣。

德國生產者物價指數月增率上漲 0.1%，年減率 0.1%，高於市場預期。在本週晚些時候，鑑於歐洲央行即將召開貨幣決策會議，加上許多歐洲核心國家將釋出 PMI 指數，歐元備受注目。

《交易經濟學》(Trading Economics) 分析師認為，到本季度末，美元指數估計為 96.06。展望未來，我們預計該指數在 12 個月內有望觸及 97.33。

CitiBank 分析師認為若是英國有 50% 的機率成功脫歐，英鎊兌美元有望漲至 1.32 與 1.34 區間。

截至週二 (24 日) 台灣時間 6：40 價格：

美元指數來到 98.604。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1149 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2965 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6866 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3087 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.60 日圓。