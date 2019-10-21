投資型保單買氣年減2成 接軌IFRS 17後可望回升

投資型保單今 (2019) 年買氣大降，年減超過 2 成，其中，70 歲以上保戶投保投資型保單，必須錄音錄影，嚇壞不少銀髮族保戶，不過，壽險公會認為，接軌 IFRS17 後，儲蓄型保單將大幅減少，保障為主的兩類投資型保單買氣可望回升。

壽險公會表示，今年因美中貿易衝突加劇及英國硬脫歐機率上升，股市波動增大影響消費信心，投資型保單初年度保費收入計 2085 億元，較去年同期減少 23.44%。

進一步觀察外幣投資型保單初年度保費收入各幣別佔比，今年截至 7 月止，以美元居首位且佔率過半、達 65%，其後依序為人民幣、南非幣與澳幣的 17%、12%、6%，其他幣別合計佔率未達 1%。

值得留意的是，今年來 70 歲以上銀髮高資產族，買投資型保單買氣急劇向下，壽險公會報告指出，金管會 2018 年 11 月開始要求各壽險公司，針對 70 歲以上保戶投保投資型保單，必須錄音錄影，嚇退不少保戶。

據壽險公會統計，2017 年與 2018 年 70 歲以上保戶購買投資型保單的人數，分別是 3 萬與 3.3 萬人次，占當年投資型新契約件數的 7~9%，分別投資高達 477 與 540 億元，兩年共計買投資型保單高達 1017 億元。但今年上半年 70 歲買投資型保單的人數剩 1 萬 242 人，金額 173 億元，掉到只剩去年全年的 3 成左右。

展望投資型保單未來趨勢，壽險公會認為，退休族退休生活理財仍以風險保守為訴求，未來投資型保險商品將兼具「保險」與「投資」功能，透過專業投資團隊獲取相關投資收益，預期投資型保險商品將成退休理財主流商品。

公會也認為，我國保險業接軌新會計準則 IFRS17 後，財報的揭露方式將會使利差損變透明，預期未來儲蓄型保單將大幅減少，投資型保險商品將與以保障為主的非終身型健康險、壽險商品有大幅度提升。