〈觀察〉頻率元件產業將擺脫供過於求窘態 獲利能力可望回升

頻率元件產業過去 2 年陷入營運低潮，主要因素在中國大陸紅色供應鏈的崛起，及日系廠商大幅度擴張產能殺價競爭；不過，今年第 2 季起市場狀況逐漸改觀，龍頭廠晶技 (3042-TW) 自結第 3 季毛利率上攀到 24.77%，攻上 10 季以來新高，希華第 3 季毛利率，也傳出優於第 2 季 21.2% 的佳績，突顯市場供需好轉。

事賽上，除晶技第 3 季營收好轉，希華 (2484-TW)、加高 (8182-TW) 等頻率元件營收，進入市場旺季帶動而較第 2 季走揚，晶技營收年增 7%，希華、加高營收年衰退幅度，也明顯較前 2 季減小，市場更傳出，部分產品線報價上漲。

就市場供需面來看，頻率產業走出谷底的重要關鍵在於， 5G 新世代通訊因高頻段及毫米波回傳基地台的裝置設計帶來新商機，加上日系供應商退出流血輸出的市場競爭，讓產業出現回春生機。

頻率元件產業今年下半年報價自谷底反彈向上，漲勢有機會因 5G 手機及網通設備 WiFi-6 帶動，延續到 2020 年，業者依現有全球 TSX(溫度感應石英晶體)、TCXO(溫度補償控制石英振盪器) 的市況研判，5G 擴大應用擴大後，2020 年起需求將大幅增加，2021 年更可能出現缺貨現象。

由於 5G 設備採用的頻點，與 4G 不同，因此日系供應鏈並沒有擴廠動作，市況恐重演 2012 年時，全球 3G 通訊升級到 4G 通訊，石英元件需求大幅走揚的盛況。

中國今年預計將建置 7-9 萬座 5G 通訊基地台，且由於 5G 通訊毫米波回傳的距離短、穿透率也低，對基地台建置需求將更依賴，因此中國 3 年內要建置 300 萬座、5 年內建置 600 萬座基地台，打造全球最大 5G 網路，這只是單就基地台建置的市場需求規模估算數字，隨後在網內建置的 5G 車聯網、物聯網零組件等興起需求，包括天線、散熱、石英元件等，也將大幅提升。