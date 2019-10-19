〈世界先進家庭日〉加碼3240萬元獎金 明年新加坡廠加入業績大成長

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (19) 日舉辦家庭日，董事長方略表示，今年對半導體產業來說，是較具挑戰、較辛苦的一年，從往年經驗來看，明年在新加坡廠加入下，業績可望有一波大幅成長，並現場宣布 34 職等以下，無論本籍、外籍或契約僱傭等直接間接員工，加發獎金 6000 元，共將發出 3240 萬元獎金。

方略致詞時表示，2019 年對半導體產業來說，是較具挑戰，又較辛苦的一年，主要受到美中貿易戰，造成全球經濟下滑，在各行各業表現都不如人意，投資者與消費者信心均遭受打擊。

方略說，今年世界先進在所有同仁努力表現、辛苦耕耘下，前三季表現仍持續獲利，也希望明年在世界不確定因素排除下，營運還是繼續大幅成長。

方略表示，今年初時購入新加坡 8 吋廠，也會變成下個階段服務客戶產能需求、業務擴張的新基地，而新加坡廠的加入，將讓世界先進員工更多元化、國際化，且客戶對世界先進的投資大計畫，都給予非常正面的肯定。

新加坡 8 座廠加入後，將是世界先進的第 4 座 8 吋廠，方略表示，從過去經驗來看，每個新廠加入，往後幾年都會帶動業績出現一波有意義的成長，等到明年新加坡廠加入後，也期望有一波大幅成長，對世界先進未來展望將是很好的契機。

方略也說，雖然今年對整體半導體、全球產業都是非常辛苦的一年，但管理階層與同仁們都非常努力、盡心，管理團隊決定將對級職 34 以下，無論本籍、外籍、本籍、外籍契約或僱傭等直接、間接員工，均加發 6000 元獎金。