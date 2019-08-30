〈零售Q3季底衝刺〉富邦媒為雙11暖身 鐵粉節業績估年增3成

大型電商平台富邦媒 (8454-TW) 今 (30) 日宣布，9 月 1 日至 9 月 8 日啟動新一波購物節，除了趕在第三季底再為相對淡季衝刺一波業績，也為第四季的周年慶、雙 11 大檔暖身，富邦媒預期，在本次的購物節帶動下，全檔期營收可望較去年同期成長 30%。

富邦媒旗下 momo 購物網指出，繼 618 年中大促過後，許多消費者早已羅列購物清單期盼全年電商最大檔雙 11 到來，此次舉辦《99 超級鐵粉節》，提供的回饋破千萬元，集結 64 大品牌陣容、數十萬件商品，包括 ASUS、Lenovo、Fitbit、tokuyo、Samsonite、無印良品、正官庄、哈根達斯、SKECHERS、植村秀、Le creuset、伊萊克斯和日立等國際大牌，均加入此次促銷行列。

富邦媒樂觀看待，由於鐵粉節活動折扣 5 折起，再搭配 26 家銀行最高回饋 10%，將為 9 月營收動能添新柴火。

為維繫第三季零售淡季熱度，除了 momo 購物，多家大型網購業者均陸續推出行銷活動，日前網家 (8044-TW) 罕見在 8 月淡季推出心禮節促銷，有效使營收衝出 10 億元的好成績。

而蝦皮購物則是原創「9.9 超級購物節」，首周開紅盤，蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，互動和娛樂已成為消費者選擇電商 APP 的重要因素，蝦皮針對此次活動強打「專家嚴選」全新購物直播頻道，以類電視購物的雙向互動模式刺激消費力，未來持續帶動消費成長可期。