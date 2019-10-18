台股盤後—台積電跛腳 衝破11200點後走弱收跌 周線翻紅大漲290點

受到美股周四收紅，亞股同步開紅帶動，台股今 (18) 日盤中一度衝破 11200 點，惟受到電子三雄同步走弱影響，指數隨後翻黑震盪，傳產權值股台塑三寶也壓盤表現，國泰金、富邦金等金融權值股也表現疲弱，指數最低回測 11150 點，終場下跌 6.66 點，收在 11180.22 點，成交值 1449.4 億元，周線翻紅，大漲 290 點。

台股今日上市股中，包括水泥、橡膠、電子零組件、食品、資服、化工、觀光、百貨、機電、玻璃、電纜、化生醫族群收紅，其餘均收黑，其中以水泥指數表現最強勢、漲幅 1.3%，造紙、光電指數最弱勢，跌幅逾 0.9%。

櫃買市場今日開高走高，終場上漲 0.45 點，以 142.81 點作收，成交量約 412 億元，周線同樣翻紅。上櫃指數部分，僅資服、鋼鐵、紡織、電子設備、營建、航運、網通、電通收黑，其餘均收紅，其中又以觀光族群表現最強勁，漲幅 1.24%，表現最弱勢的是電通族群，跌幅 0.39%。

電子三雄方面，台積電法說會上雖報佳音，第 3 季獲利成功創高，第 4 季也可望再改寫營收、獲利新猷，且大幅上調今年資本支出，明年營運成長可期，外資也紛紛喊買，並上調目標價，但股價漲多回檔，今日早盤開低後，一度翻紅，隨後在賣壓出籠下，股價紅翻黑，終場下跌 0.17%，收在 293 元，跌破 5 日線。

股王大立光早盤在盤下震盪，盤中跌幅擴大，終場下跌 2.05%，收在 4305 元，失守月線；鴻海盤中一路站穩盤上，開高震盪，惟尾盤逾 2.8 萬張大單殺盤，紅翻黑，終場下跌 0.39%，收在 76.9 元。

而由於台積電大幅上調至 140-150 億美元，增幅上看 4 成，市場看好設備廠營運將受惠，激勵相關個股今日強漲，信紘科、帆宣亮燈漲停，京鼎漲幅也超過 7%，家登大漲逾 5%，盟立上漲逾 3%。

除設備股外，IC 設計族群中，落後補漲的個股表現也相當亮眼，類比科大漲超過 5%，凱柏實業、譜瑞 - KY 漲幅逾 4%，研通、原相、迅杰、亞信等漲幅也超過 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，由於台積電股價壓回，台股漲勢受阻，指數轉為觀望氣氛，但關鍵在新台幣表現，除非新台幣轉弱，指數才可能回檔，在新台幣強勢升值格局還未結束前，外資資金將持續流入，指數雖震盪整理，但拉回空間相對有限，料將維持高檔震盪整理格局。

蔡明翰也認為，台積電中長線股價還是會反映基本面利多，近期法說會前漲多賣壓獲利了結整理後，將有轉強機會，也可望帶動指數向上攻堅。