台股盤中－台積電熄火拖累指數翻黑 股匯市走勢背離

美股四大指數皆收紅，亞股今 (18) 日跟漲，不過，台股開盤小漲 3.33 點，但因台積電熄火，加權指數隨即翻黑震盪，不過法人表示，今天新台幣仍強升逾 1 角，股匯市背離，主要是權王台積電休息，但從匯市表現可看出資金動能強勁，整體格局仍偏樂觀看待。

台積電法說會繳出亮麗成績，不但第 3 季營收、獲利同創歷史新高，且第 4 季營運展望樂觀，預期營收季增率約 9%，毛利率同步揚升，但台積電 ADR 下跌收中長黑棒，連帶也使得台積電現股上演利多出盡，最低跌到 291 元，跌破 5 日線。

不過值得關注的是，台積電預計調高資本支出到 140-150 億美元，創史上新高紀錄，信紘科、家登等半導體設備股表現雀躍。

至於其餘權值股也沒有明顯發威，鴻海雖然上漲，但追價意願有限，僅呈現小漲；大立光更是小跌，在在都是大盤今天懶洋洋震盪走跌的原因。

今天盤面資金主要齊聚低位階、落後補漲的中小型個股零星點火，印刷電路板台光電、志聖漲超過 2%，華通、聯茂、燿華也都有 1% 以上漲勢；受惠 5G 題材，光通訊族群的聯光通亮燈漲停，智易大漲近 5%，泰鼎 - KY、原相也都逆揚超過 3%，其中，原相更創近 3 個月波段新高；世芯 - KY、雙鴻、智邦、臻鼎 - KY 也都表現亮眼。

整體來說，台積電今天利多不漲，呈現逢高獲利了結，使得加權指數在早盤創下 11237.38 點波段新高後，震盪拉回翻黑，但是英國脫歐不確定性解除，加上美國貨幣寬鬆政策將延續至 2020 年，國際局勢有利於資金行情表現，短線 11100 之上仍有撐。