〈中經院經濟預測〉五大不確定因素籠罩 國內產業投資動向扮關鍵角色

中華經濟研究院今 (18) 日上修台灣今年經濟成長率 (GDP) 至 2.33%，看好台商回流以及貿易戰轉單效應等帶動成長，不過，中經院也指出，經濟成長仍存在五大不確定因素，國內產業如何維持競爭優勢，其對投資進程與執行率，將對台經濟成長造成重大影響。

中經院指出，五大不確定性因素包括 (1) 主要國家貿易戰以及區域經濟整合、(2) 主要國家的財經政策走向和新興市場國家匯價變化、(3) 中國大陸成長趨緩、債務風險和結構轉型、(4) 國內產業投資動向，以及 (5) 地緣政治風險。

在國內，中經院認為，雖然資本設備 (機械 / 半導體設備) 前 3 季累計年增率 11.87%(美元計價)，但面對激烈國際競爭，以及中國自主研發的強力政策挹注，國內產業如何維持競爭優勢，以及其投資進程與執行率，將對台灣經濟成長產生關鍵性影響。

中國國家統計局甫公布第 3 季 GDP，較去年同期僅成長 6%，創 27 年來新低。中經院指出，美中貿易戰使中國經濟成長的下行壓力遽增，目前已有多家機構下修中國 2019、2020 年的成長預測值。

中經院認為，儘管台灣對中國 (含香港) 出口比重已降至 39.4%(2019 年前 3 季)，較去年降近 2 個百分點，但仍是台灣最大順差來源，對台灣經濟成長有相當影響；此外，陸客來台旅遊人數縮減，對國內觀光旅遊產業等也有影響。

另一方面，因不斷升高的貿易和地緣政治緊張局勢，將加劇對全球貿易體系與國際合作的不確定性，使商業信心、投資決策和全球貿易走緩，導致主要國家經濟情勢或已迫在眉睫，或採預防性政策操作，包括美國、中國和歐洲，有待觀察新一輪量化寬鬆政策是否如預期刺激經濟景氣。