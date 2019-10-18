千大製造業還少買哪些保險？

文●許伊婷

投保保險意念最強是什麼時候？大多是在發生災損後！去（2018）年發生 0206 花蓮大地震、0823 南台灣大暴雨、敬鵬桃園廠大火等重大事件，都是血淋淋的例子，一旦這些災難降臨，一連串的廠房、設備、員工安全、營業中斷損失，後果將不堪設想。有些會懂得借鏡他人的經驗，事先規劃保險因應，有些則是抱著僥倖心理，遲遲不規劃保險。製造業是台灣經濟發展的重要支柱，究竟台灣的千大製造業，在事前透過保險防範的觀念如何呢？

本刊今年執行第 19 回「千大企業產險購買行為及滿意度調查」，在企業購買保險動機問項中，「為相關風險做危險管理」仍為購買保險的首要動機，勾選率達 86.7％，而第 2 大動機是去年未於問卷中提示的「提供員工福利」，今年獲得 80.9％表態認同，代表多數企業主重視給予員工在工作當中充足的福利及保障，也呼應到千大企業投保團險勾選率高達 94.5％的結果，第 3 大投保動機是法令規定，法規是提高投保率最直接的方式，從火險、公共意外責任險的高投保率可知，這也是今年董監事及重要職員責任險投保勾選率飆升的主因。

政策、需求改變以及災後效應都會影響千大企業的投保決策，今年千大企業在投保各險種上，出現了哪些變化？哪些風險缺口過大？一同來看看！

火災

投保火險意識最強 勾選率高達 9 成 8

有 30.1％的企業因為曾發生過災害，所以體會保險的重要，其中以火災發生狀況最多，勾選率達 6 成，去年工廠及倉庫的起火數量僅次於住宅，共 1,711 起。

火、電力、加熱是製造業常見的生產過程，但火舌無情，一旦電線走火、爆炸，整個生產線及銷售線都會全部停擺，去年敬鵬桃園廠大火就是一例。因此除了事前做好防火措施加以防範外，現今製造業還很有投保火險的觀念，本次調查投保火災保險勾選率達 98.1％。附加險中，以地震險勾選率最高，達 64.1％，其次是颱風洪水險，達 62.8％，第 3 是第三人意外責任保險，勾選率 57.6％。

附加險勾選率第四的爆炸險，上（18）回調查因為未於問卷中主動提示受訪企業險種名稱，故上一年度僅 2 家企業主動告知投保，不過本回將爆炸險納入問項中後，結果有 48.9％企業勾選。

製造業對火險依賴程度高，也不負所託，為製造業帶來實質的幫助。去年火險保費收入共 89.39 億元中，有 75％來自企業，其中，工業類火險保費收入又超過一半；而去年火災保險共 57 億的賠款中，工業類就占 85％，而工業類火險賠款共 1,141 件中，金額超過 1 千萬元的有 89 件，若沒有使用保險來防範，後果將不堪設想。

此外，一旦發生火災導致生產線癱瘓，將造成難以計算的間接收入損失，這塊風險可透過附加「營業中斷險」及「連帶營業中斷險」轉嫁，不過歷年調查，投保狀況都不高，今年勾選率分別是 37.2％和 27.5％。

從行業別看，「食品、飲品、食品原料」業、「成衣、服飾品及紡織」業、「機械設備」業、「汽車及其零件」業及「其他」的火險投保率百分百。

團保

9 成 5 企業幫員工 投保團險 至少 136 萬人受惠

企業主為員工投保團體保險，並非政府強制，但千大企業的團險投保狀況僅次於部分行業強制投保的火險，勾選率達 94.5％，顯見「愛才」觀念已深植企業主心中。

今年本調查在企業購買保險動機問項中，「提供員工福利」獲得 80.9％表態認同，代表多數企業主重視給予員工在工作當中充足的福利及保障。

調查 309 家製造業員工人數約為 42 萬人，推算千大企業共有 136 萬名員工，約占 9％台灣 20～64 歲就業年齡人口，有些企業提供的團險還會開放給員工眷屬投保，那麼受惠人數就不會只有 136 萬人了！

各地區對於員工團體保險的重視程度，北部最高，中部次之，南部最低，從行業別看，「化學材料及原料」業、「機械設備」業及「汽車及其零件」業對於團體保險的勾選率是百分之百。

目前，企業可以為員工安排的團體保險有壽險、意外險、健康險及年金險，意外險勾選率最高，達 88.6％，其次是壽險，勾選率 63.1％，健康險以 40.1％居三，年金險勾選率 9.4％。

產險公司及壽險公司都可以銷售意外險及健康險，但製造業比較偏好向壽險公司投保，向壽險公司及產險公司投保意外險的占比分別為 63.1％及 31.1％；健康險則分別為 34.6％及 5.5％（有些企業會同時向產壽險公司投保，所以兩險種的產壽險公司投保占比加總會超過總投保占比）。

有投保意外險的企業中，能回答得出公司員工的職業等級的受訪者只有 31％，從行業別看，職業類別屬第 4～6 類（風險係數較高）最多的是機械設備。

團體年金險是 2016 年，壽險公司隨著社會退休準備需求增加所推出的商品，讓受僱者可透過企業投保，多一項儲備退休金的選擇，不過投保狀況並不樂觀，今年團體年金險的勾選率僅 9.4％，未來考慮投保的企業也只有 6.1％。

來源：《現代保險雜誌》 370 期

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