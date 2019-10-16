國外金融業創意豐富 比你想得多更多

採訪、撰文：陳雅莉

分行能奔馳在鐵道上？把分行當家一樣經營？透過咖啡館整合線上線下活動？這些國外金融業的創意發想，不僅已經落實在生活上，更廣受民眾好評，是銀行業力圖轉型的最佳寫照。

數位科技和電子支付崛起，民眾透過手機 App 和電腦，就能辦理存款、追蹤帳戶餘額等多項業務，促使歐洲傳統銀行業力圖轉型，以各種創新服務來推廣金融業務，期能更貼近並滿足消費者的需求。

波蘭銀行

推創意鐵道分行

波蘭創意銀行（Idea Bank）聚焦在中小企業家客戶市場，繼開發 BMW i3 改造、隨叫隨到的行動 ATM 後，2017 年再推出首家行駛在鐵道上的銀行分行「創意中心快車」（Idea Hub Express）。該銀行將行駛於城區之間列車的其一車廂，改造為共享的工作空間，讓火車乘客，尤其是出差的企業客戶族群可在旅途間享受該行服務。

只要持有有效車票的乘客，皆可搭乘這班快車，但波蘭創意銀行的客戶將優先獲得車廂內可用座位。除了舒適的桌椅、可簡報用的大螢幕外，銀行快車內還有印表機、掃描機、手機充電器等辦公設備，無線網路、咖啡機、報紙也一應俱全。在旅途中，波蘭創意銀行還會主動提供中小企業家需要的金融服務和理財建議，讓他們能夠更加善用旅途中的時間。

此外，波蘭創意銀行也將位於華沙維斯瓦河畔的「夏日中心」（Summer Hub）開放給客戶使用。夏日中心不僅是為工作而設計的場所，也供企業家洽商、舉辦商業研討會、簡報，甚至是播放夏季電影之用。

波蘭 mBank

為創業客戶簡化開業流程

2016 年，波蘭第四大金融機構 mBank 推出「mPower 開業入門」（mPower Business Starter），整合政府、銀行及財務會計等服務，為新創業的客戶打造簡單又直覺的全新體驗。該系統為線上工具，可將原本需要至少 10 天以上的開業流程，大幅縮減為不到 10 分鐘即可搞定，因而廣受創業人士歡迎。

在大多數情況下，創辦一家公司，往往需要多次造訪政府、金融機構及會計事務所，整個流程既耗時又繁瑣。為體貼客戶，mBank 結合電子政府及會計服務，讓客戶只要回答 6 個簡短問題，並透過數位簽名，即可開設商業銀行帳戶、使用會計服務及註冊新公司，簡化了高達 9 成以上的開業流程。

比利時聯銀

車貸服務一步到位

買車，常讓許多人大傷腦筋，除了選車、與業務員議價外，還得聯繫銀行、保險公司和政府機關，以確保順利取得新車牌照和汽車貸款。

2017 年，比利時聯合銀行（KBC Bank）利用區塊鏈技術，推出「我的汽車」（My Car）貸款，提供包含車貸、保險、收購車牌及道路救援等一步到位的簡便服務。在區塊鏈的網絡中，汽車經銷商、銀行、保險公司、行政機關及道路救援單位等系統，全都串接在一起。

因此，該項車貸服務不但可加速購車流程、簡化銀行業務，讓客戶能同時申請車牌、車貸及投保汽車強制險，更強調讓客戶在汽車經銷商處只要透過智慧型手機，就能享受從購車簽約到直接把汽車開回家的無縫體驗。

ING 比利時銀行

打造客戶之家

2017 年，ING 比利時銀行於瓦夫爾（Wavre）開設第一間「ING 客戶之家」（ING Client House），把分行打造如客戶家般溫暖和舒適，讓消金、企金及私人銀行客戶都可以進入，享受美味咖啡和個人化服務。

ING 客戶之家內有各種數位化工具，供客戶工作或享用咖啡時可使用，另還配備了數位螢幕和視訊會議系統的會議室。此外，客戶之家內還有一面社區牆，可張貼在地新聞報導及活動，會議室也開放給當地團體使用，有助於銀行強化與當地社區的關係。ING 銀行預計 2020 年底前，將在比利時境內再開設 15 間客戶之家。

英國 Halifax

把分行當家一樣經營

相較於大多數銀行裁撤或縮減分行規模，英國哈利法克斯銀行（Halifax）卻反其道而行，2018 年 6 月在倫敦西區開設了一間大型旗艦分行，有 3 層樓高，占地面積達 379.39 坪，設備先進新穎，每周營業 7 天不打烊。

旗艦分行內有房貸中心、旅行區、兒童儲蓄區。房貸中心無需預約，理財專家隨時待命，協助客戶完成買房、申請房貸和搬家等事宜。在旅行區，客戶可兌換 50 種以上的貨幣，並獲得下次旅遊的省錢建議。

更特別的是，Halifax 與社會企業 Change Please 攜手合作，在旗艦分行內設有廚房，營造溫馨舒適的空間，提供美食和咖啡。銀行也在此舉辦購屋、智慧家庭、數位技能等免費活動及金融研討會。

西班牙 CaixaBan

開咖啡館吸引年輕族群

2016 年 1 月，西班牙凱克薩銀行（Caixa Bank）推出該國第一家手機銀行 imagin Bank，專攻年輕族群。隔年 12 月，CaixaBank 在巴塞隆納特別開設一家咖啡館 imaginCafé，作為整合 imaginBank 線上與線下活動的平台，以吸引更多年輕客戶。

imagin Café 針對年輕創意家舉辦各種活動，特別是從事與科技、音樂及文創相關的產業。另也規劃音樂會、現場表演、遊戲、DJ 表演、電影放映、錄像藝術展、演講等。儘管 imagin Café 為 imagin Bank 客戶提供專屬活動、優質內容及各種優惠折扣，但也開放給所有對活動感興趣的年輕人，希望能打動千禧世代的心。

義大利 CheBanca!

用人工智慧打造虛擬服務

由地中海投資銀行集團（Mediobanca Group）出資打造的全新概念銀行 CheBanca!，成立於米蘭。CheBanca! 原本以存放款、房貸業務為主，後來擴展至資產管理、理財投資及私人銀行。

過去 2 年來，CheBanca! 將所有業務流程全面數位化，讓客戶更容易管理資金。例如推出網路協同合作、導入 Graphometric 簽名系統，客戶不必上分行，資產經理人就能透過遠端與客戶分享投資建議。客戶還可以窩在溫暖舒適的家中，簽名同意經理人提出的建議，以節省時間。

2019 年，CheBanca! 推出「黃色建議」（Yellow Advice）的更新版本。這種具有開創性的機器人顧問諮詢服務，讓客戶能設定自己的投資目標，並建立有效的投資組合。此外，利用人工智慧所打造的聊天機器人，也在今年 6 月開始運作，客戶可透過與虛擬助理的互動來獲取解答。

土耳其海灣銀行

推農業銀行 App

多年來，照顧農民生計，是土耳其海灣銀行（DenizBank）的首要任務。2016 年，該銀行針對農民設計農業銀行 App，內容涵蓋農作物輪作、澆水和施肥、當前作物價格、天氣預報、其他農民種植訣竅、農用設備租賃平台等功能。農民若有任何疑問，也能透過 App 詢問 DenizBank 的農業專家。這款 App 不但提供給所有農民免費使用，還可針對農場需求進行個人化設定。

FinTech Taipei 2019 台北金融科技展 11/29~11/30 在台北世貿一館盛大登場。

來源：《台灣銀行家》 2019 年 10 月

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