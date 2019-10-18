衝關11200關鍵日 電子三王不能軟！站穩比路過重要

台積電法說報喜，美股溫和上漲，台股今日將有機會再往 11200 點衝關？甚至更直接挑戰 11270 點？今日是台股衝關關鍵日，台積電 ADR 上演開高走低，收跌 0.76%，台股電子三王台積電、大立光與鴻海，必須維持良好輪動，台股才有機會衝關達陣。不過還是那句老話，站穩比路過重要！關鍵點位為 11158、11188、11212 點。

台股今日如欲衝關 11200 點，二端的哨站，為 11188 點與 11212 點，站穩 11212 點，才算正式收復 11200 點城池。而是否續往 11270 挑戰，11246 為重要的中繼站。台股如果開高後震盪，只要守穩 11158 點，多方都未放棄往 11200 衝關的機會。但如震盪幅度較大，回測 11126 點，就要留意 11100 點整數關卡是否有被回測的疑慮，而多頭攻勢能否延續，觀察位置也拉高至 11088 點。

台股本波多頭攻勢最重要的攻堅主力為外資，短線上外資熱錢持續買超台股，並已開始出現外溢效應，除了一路守護台積電之外，外資轉向買超鴻海，由於鴻海外資持股比重僅 4 成，鴻海創辦人郭台銘是否可以收到外資是否持續買超鴻海的生日禮物？不僅小股民關切，也攸關指數是否能夠順利衝關成功。

台股電子三王另一指標股則是股王大立光，指數要衝關登高，股王也不宜缺席。回測月線後的大立光，同樣不宜回軟。電子三王今日能否展現良好默契，交相掩護，更重要的是別出現拖油瓶，才有利於台股衝關!

今日台股 K 線收紅收黑，以及成交量能都很關鍵，而持股多以中小型股為主的投資人，還得提防是否在指數衝高過程中，有大咖對中小型股先行獲利下車的狀況。總之，大盤與個股在高檔位置，都不宜出現爆量不漲，甚至爆量黑 K! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)