沒讀卡機也沒關係 新光銀首創解決身分驗證服務

許多消費者在使用許多線上服務時，卻常常卡在沒有讀卡機可以進行身分驗證，為了解決此使用場景的痛點，新光金 (2888-TW) 旗下新光銀行今 (17) 日攜手票交所、全家便利商店合作，提供創新金融服務，民眾未來只需透過超商機台，即可完成身分驗證。

新光銀行近年全力發展數位金融，目前數位客戶數已突破 80 萬戶，而數位有效用戶數也突破 30 萬戶。今日宣布與台灣票據交換所及全家便利商店合作，藉由自行研發「立碼驗」創新服務，讓民眾不再受限設備及時間，隨時可完成帳戶自動扣繳或各項身分驗證申辦服務。

新光銀行表示，本次服務的發展源於為消費者解決線上業務申辦無讀卡機可進行驗證的困擾；更善用全台既有便利商店的高密度優勢，首發合作夥伴選定全家便利商店，以其超過 3 千多家服務據點的優勢，讓消費者只要持著業者核發的 QR Code ，至全家 FamiPort 機台插入晶片金融卡或自然人憑證，簡單幾個步驟、最快 1 分鐘內即可完成「開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級、各項款項扣 / 付款」… 等服務。

票交所則表示，除了金融場域的實踐，此模式未來還可導入證券、壽險、產險、醫院、保全、人力仲介、教育、資訊及通訊等產業，應用於各類費用自動扣繳申請，像是保險費、補習費、醫療費、公用事業費。

另外，像是身份確認應用，包括電子商城賣家身分認證、政府機關文件申請、電信門號申辦等，讓民眾到超商消費購物的同時，順道辦理費用代繳申請或身分確認等服務，將金融服務融入民眾生活場景，以促進數位金融的發展及提升數位服務的普及度。