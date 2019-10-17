〈藥華藥展望〉國際佈局趨於成熟 明年再取5張藥證

藥華藥 (6446-TW) 除布局歐美市場外，台灣也是主力藥證主力市場，預計明年能在台灣取得 5 張藥證，也讓全球布局進入收割期，包含真性紅血球增生症 (PV)、乳癌用藥 Oraxol 及皮膚用藥 Actinic Keratosis(AK)，此外，董事會日前通過增資案，預計增資 3.5 萬張並分 3 階段完成。

董事長詹青柳表示，藥華藥授權夥伴 Athenex 研發的 Oraxol，為太平洋紫杉醇的口服劑型，以治療乳癌、子宮頸為主，且治癒率高，沒有副作用；治療皮膚癌新藥 Actinic Keratosis 則為軟膏製劑。

展望台灣後市，藥華藥表示，新藥發展進入後半階段，除歐盟以取得 PV 藥證外，預期明年真性紅血球增生症可取得 2 張台灣藥證、乳癌用藥 Oraxol 及皮膚用藥 Actinic Keratosis 各 1 張藥證，國際佈局趨於完整。

產能方面，林國鐘表示，目前主要集中台中廠生產，每年可生產 4 萬人劑量，產能滿載每年可生產 7 萬人劑量，營收貢獻上看 70 億美元，此外，由於目前為台中廠生產、美國進行填充、販售，為減少成本，未來不排除將填充產線移回台灣。

藥華藥為因應市場競爭與公司規劃，將辦理增資案，林國鐘對此表示，將分 3 階段完成，預計今年 11 月至年底會完成第 1 階段募資。