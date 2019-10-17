台灣Pay成效不彰恐砍掉重練 財金公司：未來聚焦QR Code共通標準

財金公司主導開發的行動支付「台灣 Pay」，遭外界抨擊市占率過低，遭其他品牌行動支付打趴，明年恐「砍掉重練」，財金公司今 (17) 日強調，台灣 Pay 已融入民眾日常生活，未來將聚焦制定「QR Code 共通支付標準」，沒有砍掉重練的問題。

為迎戰國際行動支付登台，並配合政府推廣行動支付政策，由財金公司主導的台灣 Pay， 2017 年上線後已屆滿 2 年，但遭外界批評，不論是交易金額、筆數與合作通路，遠不及街口、Line Pay 等，市占率更不到 5%，砲轟政府開發的行動支付成效不彰。

面對外界抨擊，財金公司今天回應，截至今年 9 月底，「台灣 Pay」合作店家已逾 9 萬多家，可使用卡數共 949 萬張，整合帳單超過 5700 張，至於交易金額前 9 月已經累積超過 520 億元，較去年同期增加 3 倍，顯示台灣 Pay 已漸漸走入民眾生活。

財金公司表示，「台灣 Pay」目前合作金融機構共 30 家，包括 8 家公股銀行，以及上海、台北富邦、國泰世華、中華郵政、永豐、玉山、台新、中國信託、以及淡水一信、農金資中心、南農中心等 22 家民營及基層金融加入，今年底前預計將再增加 6 家參加機構，總計 36 家公、民營銀行及基層金融機構加入「台灣 Pay」行列。

對於外界批評，政府發展自有行動支付品牌有「與民爭利」之嫌。財金公司表示，台灣 Pay 不只是支付品牌，當初設計初衷是為解決國內 QR Code 規格互異無法互通的問題，為降低個別店家與支付業者介接成本，因此藉由制定「共通支付標準」，免除店家與個別支付業者間「多對多」介接與重複建置成本，並讓「數位落差」的一般民眾及微型商店，也能享有「行動支付」的便利。

另外，透過「共通支付標準」統一規格及安控機制，也能引導各銀行、基層金融機構、電支與電票等支付業者發展多元的「行動支付」應用，並提高 QR Code 支付效率及交易安全。