〈藥華藥展望〉美子公司拓展行銷團隊 訂四大營運目標

藥華藥 (6446-TW) 前年在美國成立子公司、拓展營運行銷團隊，今年底大舉延攬醫療專業人才，預期 2020 年是美國市場行銷軍團快速發展的一年，也提出四大目標，包含提高 2023 年與 2028 年真性紅血球增生症 (PV) 市佔率、品牌形象推廣及與美國意見領袖建立合作關係。

藥華藥指出，治療真性紅血球增生症 (PV) 的 P1101 已在美國上市，新銷售團隊目標 2023 年銷售額要達 10 億美元、售出逾 27 萬支注射筆、病患市占率成長至 12%，藥品價格每年約 8 萬美元，並每年以 5% 調漲。

2028 年銷售目標達 18 億美元、注射筆銷售量提高至 39 萬支、病患市占率提升至 16% 並治療 1.5 萬名 PV 病患。

品牌形象方面，藥華藥表示，美國骨髓增生性腫瘤 (MPN) 領域中，只有 Incyte 公司的 Jakafi 獲准上市，為治療 PV 第二線用藥，藥華藥表示，P1101 預計明年取得藥證後，會成為第一線治療用藥，除未來有機會取代傳統的愛治膠囊 (HU)，也是治療 PV 第一優先的干擾素藥物，且在血液學、分子生物學及臨床反應皆優於 Jakafi。

藥華藥預計今年底擴增行銷團隊成員，明年初延攬醫藥學術專員及銷售人員，產品網路行銷初期以美國東岸、西岸及南部為主，推廣重點則放在各地區的血液腫瘤醫學中心與教學醫院。