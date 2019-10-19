磐石集團千里傳愛 連續十年愛送偏鄉

持續守護偏鄉孩子，磐石集團千里傳愛活動今年邁入第 10 年，延續以往，仍由磐石單車勇士以單車環台，沿途號召社會大眾加入關懷偏鄉學童之列。今年總計出動 12 名騎士，自 10 月 18 日起，從台北出發，展開為期 9 天的單車環台活動，並進入 4 個偏鄉社區服務，沿途駐點募款，邀請民眾一起為愛「讚」出來。

台灣超過 20 萬名孩子因單親、隔代教養、家庭經濟、資源匱乏等原因而被疏忽照顧，導致他們在學習、營養、同儕關係、自我認同上受影響；因缺乏安全感與學習模範在社會中尋求歸屬，進而產生行為偏差。因此，磐石集團自 2008 年起與伊甸基金會，連續 10 年共同舉辦「千里傳愛」公益活動。

「千里傳愛」公益活動，包含單車環台、募款活動及志工團隊服務。其中，單車環台方面，每年訓練 10-15 名單車勇士，以單車環台號召民眾關懷偏鄉孩子，並進入偏鄉地區服務。今年將進駐瑪家鄉全人發展照護關懷協會、台東縣南迴卓越全人關懷發展協會、球崙關懷發展協會、愛加倍關懷協會等四個偏鄉社區，將正確的理財觀念，透過理財遊戲讓更多偏鄉學童在遊戲中學習懂得訂定目標夢想，努力存錢去達成；懂得適當運用手上的錢，正確的記帳及有效的正確金錢管理。

募款方面，磐石集團持續將愛傳至台灣角落，用行動繼續守護偏鄉學童，今年度截至目前為止，已經募款超過 341 萬台幣，一直持續到年底。10 年來，總計累積募款金額超過 2500 萬元，累績幫助超過 2600 位學童。

磐石集團董事長陳照表示，全員動員做愛心不僅是該集團企業文化，也早已成為夥伴們的習慣，更獲得保險信望愛最佳社會責任獎。

此外，磐石集團志工團隊積極參與社會服務，提供技能給偏鄉的學童，累積志工人數已達 184 人，累積服務時數 33,511 小時。