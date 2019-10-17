【倫元投顧】是珍珠就一定會發光

◆盤勢分析

美股漲多休息了，台股權王 2330 台積電也跟著休息，不過中小型股卻活躍起來，雖然盤面最強勢者仍在資產、營建等內需股，然而電子股也有 PA、光通訊、低價被動元件、低價 PCB 等零星火力，可見市場力並未完全撤離電子。

不過，從高價股相對較弱來看，真正大咖資金較為觀望，這也是今日量縮的主因，就技術面而言，大盤在站上困擾我們近兩年的「萬一魔咒」之後，還少了 “回測支撐” 這個動作，如果成交量開始萎縮，加權指數就有可能回測 11000 點支撐，確認守穩不破，長多才能持續進行。

從盤面內容來看，當台積電轉弱之時、2317 鴻海將棒轉強，權值股的輪動有助於大盤維持強勢整理，不過，台股想要更上一層樓，則資金必須轉向低位階族群輪動才會紮實，因為落後股補漲具有墊高大盤底部的功效。

此處的低位階股並非單純的炒籌碼戰，而是要有 “未來成長” 做後盾，如台積電 5 奈米獨霸天下，基本面的長多會拉動相關供應鏈走高。其實像這樣的好股有很多，只是市場關注的焦點只會在強勢股中打轉，導致好股票在低檔盤旋，但「是珍珠就一定會發光」，尋找低位階成長股正是時候！

楊天迪 分析師

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