〈Q3財報搶先看〉餐飲股獲利創高可期 關注三大業者

餐飲股第三季處暑期消費旺季，多家表現不俗，其中，連鎖手搖飲料六角適逢全年最旺，單季營收創高，餐飲股獲利王瓦城 (2729-TW) 持續展店帶動營收，也挹注成長動能，漢來美食則擺脫中國虧損事業體後，獲利能力增強中。

六角第三季合併營收為 13.67 億元，年增幅達 24.11%，對照去年同期認列閉店損失、處在調體質狀態，比較基期相對低，法人指出，六角第二季費用率低於預期來看，顯示加盟商持續增加帶動營收，但成本控制得宜，第二季單季每股純益 (EPS) 創高後，第三季還是樂觀看待。

漢來美食第三季合併營收創單季第三高至 9.38 億元，年增 5.79%，累計前三季合併營收 28.36 億元，年增 4.84%，穩健成長中，尤其第二季宣布終結中國西安 4 家虧損餐廳後，更有助獲利成長。

瓦城尚未公布 9 月營收，不過，7、8 月分別年成長 10.62%、16.65%，由於今年展店加速期落在第四季，屆時將認列較多的一次性費用，法人評估，第三季的獲利表現可望相對高。

瓦城今年以來維持快速展店的步伐，去年共展店 19 家，今年預計新開 22-25 家，法人認為，雖第四季將衝刺全年展店目標，但因費用率增加，預估全年獲利高峰將落在第三季，觀察過去二季瓦城獲利能力，第三季可望賺超過半個股本。

展望後市，六角在海外展店快速，尤其強化在東南亞和日本市場的布局，處在快速擴張期，具穩定加盟金與原物料銷售收入，營運成長無虞。

據了解，瓦城預計明年還要新開超過 30 家據點，並將插旗美國，而美國將成為下一個具高度成長潛力的市場。

漢來美食維持一貫穩紮穩打經營腳步，雖未如其他餐飲同業拓點速度，不過，在 4 月決定結束在中國西安事業體營運後，走出平均年虧損約達 3500 萬元的窘境，上半年稅後純益 1.57 億元，年增 17.84%，每股純益達 4.24 元，全年獲利面相當正面。

展望後市，漢來美食預計 11 月將開出 2 個新品牌，分別是小火鍋和漢來蔬食延伸的小蔬食品牌，朝廣大的平價正餐市場跨入。