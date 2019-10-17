港府放寬房貸限制 與舊制比較怎麼試算？

香港特首林鄭月娥昨 (16) 發表「施政報告」，針對房屋貸款放寬限制，首購族可申請最高九成抵押貸款的房價上限，由原來 400 萬港元提升至 800 萬港元，而可申請最高八成抵押貸款的房價上限，則由 600 萬港元提升至 1000 萬港元，後者更包含自用換屋需求。

香港特首林鄭月娥 (圖片: AFP)

與舊制比較，若首購的房價在 800 萬港元，抵押貸款成數由原來六成大幅放寬至九成，頭期款將由 320 萬港元降至 80 萬港元，節省 75%。

而房價在 1000 萬港元抵押貸款成數則由原來五成增至八成，頭期款由 500 萬港元減少 60% 至 200 萬港元。至於價錢較「大眾化」的 600 萬港元房價，頭期款亦由 120 萬港元省下一半至 60 萬港元。

由於四個月多來香港社運，主要以年輕人居多，香港年輕人面對自身未來充滿不確定性，特別是香港高房價的問題，導致民怨沸騰。港府期待利用更多民生法案以減少日益高漲的民怨。

此外，香港建商也願配合港府新的房市相關政策，香港四大家族之一的新鴻基地產集團表態，樂意參與「土地共享先導計劃」，並願意主動配合政策提早交出那些已被規劃作興建公共住宅、社區設施、道路等農地。

而日前香港四大家族之一的新世界發展已捐出 28 萬平方公尺的農地給社會，期望紓緩現存香港房市問題，而捐地對象包括給香港政府興建公宅及相關設施，及慈善團體等。

若依照今年香港政府訂立農地補償回收價 1124 港元 / 平方英呎計算，新世界發展捐出土地價值約 33.72 億港元。

受到香港政府新的房市政策帶動，市場預估有利香港本地銀行抵押貸款業務成長，恆生銀行、中銀香港、匯豐控股漲幅在 1.3%～2% 之間。