美國貿易黑名單打亂商湯、曠視上市計劃 損失高達10億美元

美國商務部週一 (7 日) 宣布，以侵犯新疆少數民族人權為由，將多家中國科技企業，含人工智慧 (AI) 平台公司商湯科技 (SenseTime) 和曠視科技 (Megvii Technology) 等列入貿易黑名單，市場認為，這可能導致中國科企的國際業務受到排擠、抑制技術發展，甚至打亂上市計劃，損失資金估高達 10 億美元。

外界認為，美國商務部的突發行動，可能進一步限縮中國科企的發展空間。《彭博社》指出，在全球經濟增長放緩之際，因難以獲得融資，商湯和曠視已逐漸朝向進軍國際，如今美國商務部發布實體清單進行出口管制，恐將打亂中國科企在業務以及研究合作夥伴等範疇的長期需求，

曠視科技週二 (8 日) 已在一份聲明中指出，強烈反對美方將其列入實體清單，並稱曠視科技會遵守市場上的營運規範。

近年來，商湯和曠視積極開發自家晶片，以減少對美國的技術依賴，遭列入貿易黑名單恐將使這兩家企業在資金、研發技術方面陷入劣勢。

商湯科技亦發布聲明表示，對於美方決定感到相當失望，強調該公司正持續制定 AI 道德規範，以確保對自家技術負起責任。

亞洲協會 (Asia Society) 中美關係中心資深研究員 Isaac Stone Fish 表示，就算沒有相關法律為美國商務部的行動背書，然而，名譽成本大於財務成本，這會影響人們與曠視、商湯的合作意願。

此前週一 (7 日) 美國商務部公告將中國實體列入出口管制的實體清單，新疆維吾爾自治區多處公安局、警察學校以及企業等共 28 家實體遭列入黑名單，上述單位皆被指控利用高科技監控技術，對新疆少數民族進行多項違反人權行為。

近年來中國科技企業在面部識別、自動駕駛以及機器人技術發展上達到驚人成長，為中國鞏固在全球市場的技術領先地位。自發布華為禁售令後，這項行動為美國抑制中國技術優勢的又一舉措。

除了商湯和曠視外，美國將其他 6 家科技企業列入實體名單，包含海康威視、浙江大華科技、科大訊飛、廈門美亞柏科、依圖科技與頤信科技。

中國發言人今 (8 日) 表示，美國的行為已經干涉內政，並且損害中國利益。隨著美中高層級談判即將於週四 (10 日) 登場，美國方面突然發布出口管制清單，引發外界對於美中談判走向的想像空間。

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