國際能源展開展 太陽能族群股價大漲

Energy Taiwan (國際能源展) 今 (16) 日開展，太陽能族群在買盤挹注下，股價齊步走揚，國碩 (2406-TW)、碩禾 (3691-TW) 雙雙攻漲停，茂迪 (6244-TW)、聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、安集 (6477-TW) 等也都上漲表態。

集邦科技日前指出，太陽能矽晶圓第 4 季報價走揚，多晶電池、單晶電池、高效單晶電池接單狀況同樣好轉，有助台廠第 4 季營運，也預計中國與海外市場可能掀起一波太陽能搶貨潮。

Energy Taiwan 今年由 SEMI 與外貿協會合辦，展覽內容有太陽能、風能、氫能等，共 165 家廠商，並橫跨 11 個國家，其中，太陽能廠包括聯合再生、元晶、茂迪等皆有參展，並展示相關技術，同時，本次展覽也結合經濟部能源局主題，展示全台再生能源的推動成果，以協助民眾了解政策。

展望明年，聯合再生積極發展新事業，包括儲能系統、氫能機車，加上既有模組事業持續擴張，並將電池事業外包，有助營收不易受電池價格波動影響，營運可望逐漸回穩，但因目前設備折舊包袱仍重，明年獲利恐持續受壓。

元晶隨著大型案場持續開出，帶動模組需求上揚，明年訂單掌握度已達 8 成，加上第 3 條產線將在明年第 2 季開始貢獻營收，可望維持模組大廠優勢，持續在大型案件中取得訂單。