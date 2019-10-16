開放銀行第二階段明年3月上線 顧立雄擔心兩大問題

開放銀行 (Open Banking) 正式跨出第一步，由財金公司主導的 API 平台今 (16) 日正式上線，金管會主委顧立雄說，第一階段上線後，第二階段擬採用澳洲模式，最快明年 3 月上線，但他也坦言，第二階段最大問題在於，資安與個資保護，以及發生消費糾紛時權責分配。

財金公司、金融總會與銀行公會今天舉辦開放 API 平台上線記者會，顧立雄受訪時表示，開放銀行採取漸進式分階段推動，今天上線的 API 平台為「公開資料查詢」，第二階段為「消費者資訊查詢」，第三階段則是「交易面資訊」。

外界關切，第一階段上路後，第二階段何時上線，顧立雄對此回應，預計最快明年 3 月上線，但他也坦言，主管機關目前不擔心第二階段銀行的參與意願，反而擔心關於消費者個資保護、資安，以及如何管理 TSP(第三方服務公司) 業者。

顧立雄表示，對主管機關而言，TSP 業者選舉方式、管理標準，以及資安標準要達到什麼樣的水平，才能同意 TSP 業者取得消費者資料，對主管機關而言無疑是一大挑戰。

此外，第二階段還有另一個讓主管機關頭痛的問題，就是銀行與 TSP 業者的權責分配，舉例來說，萬一發生消費糾紛，依照目前邏輯，由於銀行主動與 TSP 結盟，因此發生糾紛時，通常會第一時間找銀行先補償消費者，再由銀行與 TSP 討論責任歸屬。

但顧立雄也說，如果由銀行第一時間出面解決問題，銀行就會抱怨，TSP 業者又不是銀行找的，為何要銀行在第一時間出面處理，也因此，如何處理消費爭議，將是第二階段上路前，主管機關最大考量重點。