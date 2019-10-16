台積電股價、市值連3日寫新猷 明發股利挹注逾500億資金活水

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於明 (17) 日盤後召開法說，外資估台積電第 4 季營收將季增 5-10%，受惠後市營運展望佳，台積電今 (16) 日股價、市值再創高，已連續 3 日改寫股價、市值新猷，且台積電明日也將發放股息，預計發放逾 518.6 億元現金股利，可望為台股再挹注一波資金活水。

看好台積電後市，近來各大外資紛紛喊買台積電，目標價從 290 至 340 元不等，且更有美系外資一口氣將目標價調升至 364 元。台積電將於明日法說會上公布第 3 季財報，外資看好第 3 季每股純益將達 3.6 至 4 元。

展望本季，外資認為，由於第 3 季營收大幅優於預期，且基期較高，而 7 奈米產能持續滿載，主要動能來自蘋果 iPhone 11 新機、高速運算，及華為的 5G 基站等需求驅動，估第 4 季營收季增幅將落在 5-10%。

台積電今年起採取季季配息制，也成為台股史上首家每季配息的企業，今年第 1 季每股配息 2 元，現金股利將於明日發放，若再加上今年 7 月配發的去年現金股利 8 元，台積電今年每股共已配發現金股利 10 元。

此外，台積電將於 11 月 2 日舉辦運動會，據悉，創辦人張忠謀也將偕同夫人張淑芬參加運動會，這也是張忠謀退休後，首次回台積電參加運動會。

近來受惠美中貿易協商傳佳音，加上外資紛紛上調目標價，市場在法說會前積極卡位，資金追捧下，帶動台積電本周股價頻創高，今日早盤一度衝上 298 元，再寫新高，市值也站上 7.7 兆元大關，但臨 300 元關卡近關情怯，終場收在 296.5 元，市值達 7.68 兆元。