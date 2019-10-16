〈開發金法說〉IFRS 17非洪水猛獸 中壽無須再增資 不鬆口併購案進度

開發金 (2883-TW) 今 (16) 日召開法說會，金控總經理暨中壽董事長王銘陽表示，IFRS 17 不是洪水猛獸，中壽經負債試算結果皆顯示，資金非常充足，因此不會再增資，至於開發金併購中壽時程是否改變，王銘陽則不鬆口，僅回應「時間到了一定會告訴大家」。

中壽副董事長郭瑜玲表示，中國人壽長期獲利穩健，著重資產負債匹配管理並維持正利差，金融資產評價利益帶動股東權益回升，截至今年 9 月底，淨值資產比為 7.26%，且維持充裕的資本水準，今年上半年的資本適足率（RBC ratio）為 319%。

展望未來，郭瑜玲表示，中國人壽持續優化商品結構，推動傳統型分期繳商品銷售，提升新契約價值及長期隱含價值，並推動業務通路轉型，掌握數位發展趨勢，結合集團資源。

面對 IFRS17 接軌議題，中壽已經啟動系統建置導入，做好最佳準備。王銘陽表示，IFRS 17 不是洪水猛獸，對投資人心理和市場有影響，對壽險公司不會有，外界對 IFRS 17 過度反應，且主管機關自 2012 年起，開始要求各公司每年進行接軌試算，中壽自 2012 年至去年的負債試算結果皆顯示準備金非常充足，因此不會再增資。

由於法人圈盛傳，「開發金併購中壽的時程因為 IFRS 17 將上路影響，恐有變數」，既然中壽直言 IFRS 17 不是洪水猛獸，媒體也關切開發金距離 2020 年 9 月底前完成併購中壽的表定時程是否未變，對此，王銘陽則不鬆口僅回應「時間到了一定會告訴大家」。