〈每日外資外匯觀點〉英國脫歐別高興太早 大限前英鎊將如坐雲霄飛車

英國脫歐傳出和歐盟接達成協議草案，英鎊短線暴漲近 180 點，帶動市場風險偏好情緒上升，美股大漲，美元指數雖小跌，但仍維持在 98.3 之上；周三投資人持續關注英國脫歐的進一步發展，以及美國零售銷售數據公布，市場預期可能將引發市場波動。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐盟首席談判代表巴尼爾表示，本周達成英國脫歐仍是有可能的，但隨後北愛爾蘭民主統一黨 (DUP) 澄清，和英國政府的分歧依然存在，仍須商議，英鎊漲幅收斂，周三亞洲盤交易時間維持在 1.2754 附近震盪。

北歐銀行 (Nordea) 資深外匯分析師 Morten Lund 表示，市場期望歐盟和英國就脫歐達成協議，一旦有達成協議的任何跡象，英鎊多頭隨時都會啟動反彈。

法國興業銀行表示，除了歐盟和英國有望達成脫歐協議，若協議能在英國議會獲得支持，英鎊兌美元將上看至 1.30，甚至 1.35。

在英國脫歐協議樂觀下，FX Charts 分析師 Jim Langlands 指出，從技術面來看，英鎊還有上漲的空間，同時在風險偏好情緒上升下，日圓走勢將面臨壓力。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 認為，投資人對英國脫歐協議的進展仍需抱持謹慎，儘管協議已見曙光，但距離英國脫歐最後期限還有 15 天，北愛民主統一黨勢必發出異議或抗爭，隨著消息面，英鎊漲跌將如坐雲霄飛車。

FXTM 市場分析師 Han Tan 指出，英國脫歐協議能否在周四提出，仍有待觀察；甚至如果未能在月底最後期限前和歐盟達成協議，英鎊兌美元則可能跌破 1.22。