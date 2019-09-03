USCBC：川普尋求連任 不見得需要與北京談成協議

美中貿易全國委員會 (USCBC) 高級主管認為，川普要達到 2020 年連任的目標，現階段不一定需要與北京達成貿易協議。

USCBC 政府事務資深主管 Anna Ashton，週一 (2 日) 表示，只要現行的貿易戰沒有打擊到美國經濟，川普只需要顯得對中國強硬，看起來不退讓，可能就足夠了。

她表示，9 月 1 日加徵的新關稅，再加上 12 月實施的關稅，最終將影響到美國人所購買的每一種消費品。

USCBC 是由逾 200 家在中國發展業務的美企組成的組織，包括亞馬遜 (AMZN-US)、通用汽車 (GM-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 及 Facebook(FB-US) 等知名企業。

自去年以來，美國和中國已經針對超過上千億美元商品，彼此互課關稅，最新一波於 9 月 1 日展開。在全球範圍內，兩大強權的貿易戰打擊了經濟前景，影響企業的投資意願。近期以來，美國農民、製造業再到科技企業，均敦促雙方不要再進一步升級關稅。

Ashton 指出，她很難相信，在 2020 年選前，這些關稅沒有對人們的錢包帶來打擊。

Ashton 說，面對美國的挑釁，中國似乎表現出一些克制，這看來是好事，但恐怕為時不久。一旦中國重新展開報復，美國又會啟動高風險的政策，這可能再讓惡化升級。

但她認為，使用懲罰性關稅，實際上會讓根本的核心問題，例如智慧財產權保護及強制技術轉移等事項，更難成為討論的焦點。

她預計，2020 年美國選舉的結果如何，今後的美國政府看起來都會對北京更為強硬。

不過，她表示，不同的政府或許會採用不同的方法，她希望民主黨政府不會這麼想依賴關稅來達成目標。