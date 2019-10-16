缺乏未雨綢繆意識？ 台灣不到6成民眾提早規劃退休 比例五大市場中最低

退休理財已成高齡社會刻不容緩議題，但國人著手規劃理財的進度恐稍嫌落後，根據渣打銀行調查，台灣僅 57% 受訪者開始規劃退休理財，在中國、香港、馬來西亞與新加坡等五大市場中比例最低，至於尚未退休規劃主因是「準備好後再開始」。

渣打銀行針對中國、香港、台灣；新加坡與馬來西亞 5 大市場進行退休規畫調查，平均約 67% 受訪者表示已經開始著手規劃退休，其中又以馬來西亞與新加坡民眾相對積極，逾 7 成民眾已經未雨綢繆，開始規劃退休理財。

而台灣受訪者僅 57% 受訪者開始著手規劃退休，占比為 5 大市場中最低者，至於退休規劃進度緩慢的原因在於，「準備之後再開始」、其次分別是「不知如何開始」與「資訊太多難以掌握」。

調查也發現，包括中國、台灣、馬來西亞與新加坡 4 大市場的富裕族群，普遍認為規劃退休的最大挑戰來自於「缺乏足夠投資機會」，其中又以中國比重 6 成居冠，另外，台灣、馬來西亞與新加坡分別有 5 成以上富裕族群也認為，欠缺投資機會是退休後最大挑戰。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，個人財富雖有機會隨時間累積成長，但也要注意長壽可能衍生的醫療費用風險，恐抵消財富成長的果實，甚至引發財務缺口危機。

林素真指出，民眾理財應該按照個人風險屬性進行規劃，建議搭配定期定額的分散投資和投資組合建議，提高資產抗波動能力，創造穩定現金流收入，保障退休後生活品質。