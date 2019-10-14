趁新台幣狂升換匯投資美元 目前剩三家外銀存款年息還有3字頭

新台幣今 (14) 日爆量狂升，終場收在 30.62 元創逾一年來新高，對於打算投資外幣的民眾而言，此時相對是換匯的好時機，目前市場上包括星展、渣打與花旗三家外銀美元存款專案年息仍有 3 字頭，但起存門檻頗高，單筆存款最低要 2 萬美元。

美中貿易談判達成初步共識，消息面利多激勵台股今天股匯齊揚，在外資簇擁新台幣終場大升 2.3 角，收在 30.62 元創一年來新高，吸引不少換匯、投資外幣需求民眾相繼出籠換匯。

外匯交易員表示，美中貿易戰和談，加上美國總經數據表現不如預期，恐讓聯準會 (Fed) 持續降息，預期將使熱錢湧進新興市場，尤其有高殖利率優勢的台股可望成為競逐標的，進而推升新台幣走勢。

看準新台幣偏升格局，包括星展、渣打與花旗近期相繼推出美元優利存款吸納資金，且利率最高可衝至 3% 以上，算是目前市場存款利率相對優勢的方案。

以星展銀行為例，10 月 31 日前參加 iWealth 美元高利定存專案，單筆存滿 2 萬美元新資金，可享 3 個月期年息 3.38%。

不想資金被定存綁死的民眾，則可考慮渣打的美元活存方案，但單筆存款金額須滿 10 萬美元，新增存款資金利率可達 2.8%，新客戶透過線上換滙利率可再加碼 0.3 個百分點，合計存款年息可達 3.1%；優先理財客戶搭配美利超值活存帳戶最高階牌告利率 0.45%，利率可達 3.55%。

想要享有定存高利，又不想被定存綁太久的消費者，花旗銀行的美元短天期存款方案則相對適合，可依照個人需求選擇 7 天期、14 天期或一個月期，但要注意的是，必須是以新承做的非美資金轉換美元後，單筆存滿 3 萬美元可享 7 天期存款年息 3%。