軟板廠同泰擬減資後再現增 現增案本周將送件

欣興 (3037-TW) 集團轉投資的軟板廠同泰 (3321-TW) 為引進策略夥伴，改善財務結構，辦理減資彌補虧損案，減資比例約 2 成，已訂 9 月 25 日為減資基準日，減資完成後資本額將降到 9.32 億元。同泰預計本周將送件申報辦理現金增資案，預計發行現增 3.3 萬張，增資完成後，股本將達 12.62 億元。

同泰此減增資案，預計今 (2019) 年底前完成。

同泰受惠手機無線充電軟板新客戶、訂單挹注，揚州廠 7 月營運轉虧為盈，9 月接單生產也順暢，公司認為，揚州廠營運向上，有助整體營運改善，第 3 、 4 季分別規劃進行減、增資改善財務體質，並透過增資引進策略聯盟伙伴。

同泰減資案預計在 9 月底完成，並擬今年第 4 季將再辦理現金增資，增資發行 3.3 萬張，估減增資案完成後，股本將擴充到 12.62 億元，較目前的 11.76 億元增加。

同泰為欣興、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠，欣興集團持股 29.12%，台表科持股 18.59%，同泰近年開發韓系手機廠客戶，並積極布局 Mini LED 背光源巨量移轉載板，已有出貨實績，正等待市場成熟，

Mini LED 背光應用市場可望在明年起飛，料將帶動供應鏈加溫，軟板業者同泰 (3321-TW) 在此市場持續開發客戶，並在上月正式出貨 Mini LED 巨量移轉載板給台商及中國客戶。

Mini LED 巨量移轉載板目前價格仍居高不下，同泰目雖鎖定包括晶電 (2448-TW)、隆達 (3698-TW) 等主要 LED 生產廠廠商進行開發，但同泰主管指出，已在上月出貨 Mini LED 巨量移轉載板，客戶端是中國廠商，主要應用在高階大型顯示器，並不是小尺寸手機螢幕應用。

至於進一階的 Micro LED 背光應用，目前市場看好將力拚 2 到 3 年商品化，但同泰主管坦承，目前 Micro LED 的巨量移轉技術仍無法生產，技術層次也有待提升。

而同泰也為韓系三星手機生產無線充電軟板，並獲美系手機廠採用，最快下半年出貨。

同泰今年第 1 季為營運淡季，稅後虧損 1.27 億元，每股淨損為 1.08 元，第 2 季虧損擴大達 1.52 億元，單季每股虧損 1.3 元；累計上半年合併營收為 11.79 億元，稅後虧損 2.8 億元，每股虧損 2.38 元 。

法人估算，同泰揚州廠第 3 季將轉盈，但仍受台灣廠營運不佳拖累，第 3 季整體仍虧損，但幅度將縮小，最快第 4 季轉盈。