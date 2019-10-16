Google、蘋果接連拓展智慧音箱市場 台組裝廠新商機

Google 舉行一年一度硬體發表會，除 Pixel 4 系列智慧型手機亮相，也宣布推出智慧音箱 Nest Mini，預計年底在台上市，搶攻智慧語音助理商機，台組裝供應廠商廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW) 將受惠。

不只 Google 推出新款智慧音箱搶市，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 等也同樣積極布局，亞馬遜 AmazonEcho 仍穩居市占第一，其主力組裝廠有鴻海 (2317-TW) 及仁寶(2324-TW)。

蘋果日前也宣布 HomePod 智慧音箱將增加台灣、日本等亞太銷售地區，主力組裝廠為英業達 (2356-TW)，隨著智慧生活演進，各大廠搶攻智慧語音助理市場，台供應廠商也同步受惠，成為台廠新商機。

市調機構 Strategy Analytics 統計，今年第 2 季全球智慧音箱銷售量達到 3030 萬台，年增 95.8%，其中又以亞馬遜出貨 660 萬台、年增 47%，拿下 21.9% 市占居冠，Google 則出貨 560 萬台，位居第 2、年增 74%，市占率為 18.5%。

Google 智慧音箱 Nest Mini 將整合 Google 語音助理，並首度支援繁體中文，將為台灣使用者提供各項智慧語音功能與服務，這也是 Google 首次將智慧音箱產品引進台灣，前一代 Google Home 並未在台上市。