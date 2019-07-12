蘋果HomePod搶智慧音箱市場 台廠可望受惠

隨著智慧生活不斷變革，各大廠看準智慧語音助理市場，推出智慧音箱搶市，蘋果 (AAPL-US) 智慧音箱 HomePod 也預計今年夏末正式在台上市，法人認為，台廠相關供應鏈，包含代工廠英業達 (2356-TW)、電聲元件美律 (2439-TW)、連接器廠良維 (6290-TW) 等，都可望受惠。

觀察市面智慧音箱，除了亞馬遜 AmazonEcho、Google Home、蘋果 HomePod，台廠華碩 (2357-TW) 、遠傳 (4904-TW) 也推自家智慧音箱小布音箱及小愛講，而在中國，則有阿里巴巴天貓精靈、京東叮咚、小米小愛同學及百度小度等。

根據 Canalys 報告指出，全球智慧音箱市場，今年將成長到 2.07 億台，年增幅度 82.5%，其中以中國市場成長最快速，年增幅達 166%，Canalys 也分析，今年首季中國銷售逾 1060 萬台智慧音箱，超過美國 500 萬台，成為全球智慧音箱增長幅度最快的地區。

法人表示，隨著智慧生活演進，各大廠看準智慧語音助理市場，從手機語音助理轉而往智慧音箱市場發展，蘋果積極拓展 HomePod 銷售地區，銷售動能可期，將有助帶動台相關供應鏈英業達、美律、良維出貨增溫，營運動能看俏。

經過 NCC 八個月審核，蘋果 10 日宣布， HomePod 將於台灣及日本上市，目前官網也可看到 HomePod ，HomePod 去年於歐美市場上市，今年初於中國和香港推出，台灣則預計今年夏末上市，建議售價落在新台幣 9900 元，不到萬元可望掀起一波熱潮。