谷歌Pixel 4、 Pixel 4 XL亮相! 搭載雷達Motion Sense感應手勢 夜拍模式強大 

週二 (15 日) 谷歌 (GOOGL-US) 的旗艦手機 Pixel 4、 Pixel 4 XL 終於正式登場! 成為首款搭載雷達感應器的手機，透過偵測手勢動作的 Motion Sense 功能就能解鎖手機，創下目前最快的手機面孔解鎖速度，用戶更可以隔空調整手機音量、切換歌曲、接電話或是捲動手機頁面，完成隔空滑手機的心願。

Pixel 4、 Pixel 4 XL 大小各是 5.7 吋和 6.3 吋，更分別使用了 Full HD + 和 Quad HD+ (2K) 解析度的 OLED 面板，有著 90Hz 的螢幕更新率，並由 Gorilla Glass 5 保護著，更另外加入名為「Ambient EQ」的螢幕顯色效果。

雷達感應器

此次 Pixel 4 系列最大亮點，在於縮小放入手機的雷達感應器，這是款由谷歌強大科技部門 ATAP 打造、名為 Project Soli 的雷達感應晶片，能利用微型雷達捕捉細微動作，消費者將能隔空以手勢操作手機。

Pixel 4 系列採用了高通驍龍 855 處理器 (Qualcomm Snapdragon 855) 配上 6Gb 記憶體，新增加了 Pixel Neural Core 晶片，是此次 Motion Sense、面孔辨識解鎖、谷歌助理 (Google Assistant) 等功能的運作基礎。

號稱能拍出銀河的谷歌「雙像素」鏡頭 (圖片: CNET)

雙鏡頭陣列 夜拍出銀河

谷歌 Pixel 系列向來最主打的相機功能更在此次 Pixel 4 系列中升級，關鍵新功能是強大的雙鏡頭模組，添加了 Live HDR + 來增強夜拍模式，並搭載「雙像素」鏡頭，分別為遠景的 1600 萬畫素和廣角的 1200 萬畫素兩個主鏡頭，過去 Pixel 系列相機只能拍星空，現在號稱能拍出銀河。

據了解，目前註冊谷歌 Google One 三個月免費試用版，即可使用 100GB 的儲存空間，並擁有無上限 Google 線上相簿儲存空間。

尺寸較大的 Pixel XL 使用了 3700mAh 的電池容量，而 Pixel 4 則使用 2800mAh 的電池。兩者皆使用谷哥包裝隨附的 18 瓦 USB-C 充電器，可提供快速充電體驗，並推出黑、白搭配，以及限量版橘色機身等款式。

Pixel 4 推出黑、白搭配，以及限量版橘色機身等款式 (圖片: AFP)

5.7 吋的谷歌 Pixel 4 定價於 799 美金起，6.3 吋的 Pixel 4 XL 建議售價則為 899 美金起，台灣售價 Pixel 4、Pixel 4 XL 分別是 24,600 元和 29,550 元，估計於 10 月 24 日起全球開賣。