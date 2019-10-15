電商新兵報到 松果購物明登興櫃 未來成長設二大目標

創業家 (8477-TW) 轉投資松果購物 (6740-TW) 將於明 (16) 日登錄興櫃，松果購物看好台灣電商市場深具發展空間，董事長郭家齊指出，今年前三季營收來到 1.99 億元，年增 97%，超越去年全年，預料商品和科技仍是電商在競爭激烈的市場中突圍二大重點，在 AI 上的不斷精進下，目標今年雙 11 檔期業績倍增，並訂下明年突破 100 萬商品數的目標，為營運添動能。

松果購物去年總交易額 (GMV) 9.26 億元，年營收 1.51 億元，稅後純益 513 萬元，每股純益 (EPS)1.32 元；累計今年前三季累計交易額逾 11 億元，年增 92%，推升前三季營收來到 1.99 億元，年增 97%。

不過，由於上半年營業費用大增，使營業利益率年減 11.8 個百分點至 4.73%，上半年稅後純益 530 萬元，年減 46%，EPS 0.37 元。

郭家齊表示，松果購物有別於傳統 B2B2C，強調零進入門檻，吸引超過 4700 家廠商進駐，商品數超過 25 萬件， 9 月 APP 下載次數已達 200 萬，整體營運狀況穩健。

展望後市，松果購物看好商品力及科技的運用仍是主要成長的動能，先是對於第四季傳統旺季，設下雙 11 交易額年增超過 100% 的目標，後續隨著系統化工具精進，目標明年商品數要衝破 100 萬。